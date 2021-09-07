Гибель 7-летнего мальчика в Черкассах: в полиции раскрыли новые детали трагедии (видео)

Правоохранитель сообщил, что вчера тело умершего мальчика передали на вскрытие, и теперь в ходе ряда экспертиз будут определены те многочисленные повреждения и травмы, с которыми Андрей попал в больницу.

"По анализам станет известно, есть ли слюна собак в крови. Если были задействованы в травмах животные, это покажут экспертизы", - отметил Матюшенко.

Также он добавил, что после вскрытия и экспертизы будет получен ответ на вопрос, можно ли было спасти мальчика.

"На сегодня известно, что ребенок в больницу попала уже с пролежнями. Это означает, что он лежала неподвижно около 5 суток. Смерть ребенка наступила от травмы головы", - заявил правоохранитель.

Матюшенко подтвердил, что бабушка и дедушка мальчика действительно конфликтные и неоднократно провоцировали соседей на столкновения и ссоры.

Видео: в полиции рассказали, что явные следы укусов собак на теле 7-летнего Андрея не обнаружены

Так, супруги держали в своем частном дворе среднеазиатских овчарок (алабаев), и ранее их собаки уже кусали одну местную жительницу. В итоге животных по решению суда изъяли, но через некоторое время собаки у них появились снова.

Врачи информировали, что ребенок до поступления в больницу несколько дней с жуткими травмами находился дома. Гематома на голове была уже несколько дней, а на теле были обнаружены пролежни. Есть вероятность, что мальчика не просто покусали псы, а его еще и регулярно избивали, и истязали.

Бабушка мальчика заверила, что ребенок получил травмы при падении с кучи кирпичей во дворе. Она оказала ему медицинскую помощь самостоятельно, а спустя несколько дней, когда обнаружила внука без сознания, вызвала "скорую".

Женщине вручили подозрение по ч. 3 ст. 135 (Оставление ребенка в опасности). Суд постановил заключить бабушку мальчика под стражу на 60 дней. У нее ранее уже были проблемы с законом и было заведено несколько уголовных дел. Сейчас ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Дедушку ребенка также взяли под стражу.

Двор в Черкассах, где бабушка и дедушка мальчика разводили собак, и где сильно травмировался ребенок (фото: 18000.com.ua)