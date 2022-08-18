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Гибель 5 миллиардов людей и тотальный голод: ученые рассказали, что ждет Землю в случае ядерной войны

Фото: Ученые рассказали, какие последствия будет иметь ядерная война (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

При самом худшем сценарии ядерной войны на Земле может погибнуть почти пять миллиардов человек. Взрыв даже нескольких ядерных бомб приведет к массовому голоду, так как урожая просто не будет, а солнце окажется закрытым.

Такой прогноз дали ученые из института окружающей среды штата Миннесота в статье на Nature Food.

По данным ученых, взрывы ядерных бомб приведут к появлению дрейфующих облаков, которые закроют солнечный свет. А это приведет к гибели растений и урожая по всей планете.

Количество пепла, который попадет в атмосферу в результате ядерной войны и уничтожения крупных городов в США, России, Индии и Пакистане, начнет перемещаться по планете ветром и это уничтожит производство продуктов питания в США, Китае, Германии и Великобритании.

Падение урожая в этих странах вызовет каскад нарастающих последствий, которые приведут к кризису во всем мире. Голод охватит сначала Африку и Ближний Восток, а потом доберется и до остальных стран.

Если количество сажи и пепла, которые попадут в атмосферу, превысят 5 тераграм, то солнце окажется просто закрытым.

По сценарию, который получили ученые в результате прогнозирования климата, три четверти жителей Земли будут голодать в первые два года после ядерных взрывов. Через 3-4 года глобальные урожаи сельскохозяйственных культур, животных и рыбы упадет на 90%. А это вызовет голод по всей планете.

"Озоновый шар будет разрушен в результате нагревания стратосферы, а это приведет к усилению ультрафиолетового излучения на поверхности", - рассказал один из соавторов исследования.

Ядерная война между Индией и Пакистаном может привести к выбросу в стратосферу от 5 до 47 тераграм сажи. И это приведет к гибели двух миллиардов людей.

А вот ядерная война между США и Россией станет еще более разрушительной, так как выброс сажи может достигнуть 150 тераграм. Это приведет к ядерной зиме и гибели пяти миллиардов людей.

При взрыве ядерной бомбы освобождается большое количество энергии, которая испаряет все в пределах определенного радиуса. Может произойти глобальное похолодание, и средняя температура на планете снизится на 14,8 градуса по Цельсию.

По данным другого исследования, ученых из университета Рутгерса в Нью-Джерси, практически все модели вероятных ядерных войн, приведут к 10-летней ядерной зиме на планете.

Понадобится не менее 7 лет, что слой сажи начал уменьшаться и еще три года, чтобы снова выглянуло солнце.

Такая война спровоцировала бы коллапс в муссонах и огромные изменения в цикле Ель-Ниньо. Северный полярный вихрь усилился бы в первые годы после ядерных взрывов и спровоцировал аномальные температуры.

Кстати, ранее ученые показали, как может распространиться радиация в случае аварии на ЗАЭС.

А также мы писали о том, что климатолог определил дату следующего массового вымирания на Земле.

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Ядерная война