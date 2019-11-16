ru
ua

Гибель 18-летней девушки-боксера под Киевом: страшные детали трагедии

Новости » Происшествия   

Боксер Амина Булах трагически погибла в Тарасовке Киевской области

18-летняя боксер Амина Булах, которая входила в состав молодежной сборной Украины, трагически погибла в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации Украины по боксу.

В то же время в Национальной полиции рассказали, что в Тарасовке Киево-Святошинского района поезд сбил 18-летнюю девушку, которая была в наушниках и не заметила приближение состава.

Амина Булах с тренером (фото: соцсети)

Как оказалось, именно бронзовая призер молодежного чемпионата Европы Амина Булах оказалась под колесами поезда в четверг, 14 ноября. Девушка поздно вечером вышла из аптеки и не заметила приближения состава, который направлялся из Киева в сторону Фастова.

Под Киевом погибла боксер Амина Булах (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

В сети также появилось видео из камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент гибели спортсменки. Но из-за излишней жестокости оно было удалено. На записи видно, что девушка не торопясь переходит пути, не видя состав. Когда поезд наезжает на нее, спортсменку отбрасывает на несколько метров.

Скрин комментариев

Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойца Похоронили не полностью: новый поворот в деле о гибели 14-летнего Дениса в Прилуках
Читать все новости