Герцог і герцогиня Сассекські засудили терористичні акти ХАМАС на Ізраїль

Весь світ збентежений та обурений через дії ХАМАС в Ізраїлі і королівська родина не стала виключенням. Тому Меган Маркл та принц Гаррі висловили своє засудження.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: фонд герцогині та герцога Сассекських Archewell і Daily Mail.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про реакцію Меган Маркл і принца Гаррі на терористичні дії ХАМАС в Ізраїлі.

Меган Маркл та принц Гаррі засудили терористичні дії ХАМАС

На сторінці фонду Archewell оприлюднили текст, в якому йдеться про підтримку Ізраїлю зі сторони Меган та Гаррі.

"Фонд Archewell разом із принцом Гаррі та Меган, герцогом і герцогинею Сассекськими, виступає проти всіх актів тероризму та жорстокості. Ми підтримуємо наших партнерів і організації на передовій в Ізраїлі, щоб надати невідкладну необхідну допомогу та допомогти всім невинним жертвам цього безсовісного рівня людських страждань", - написано на сайті фонду.

Принц Гаррі та Меган Маркл засудили всі акти тероризму та жорстокості після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Заява герцога і герцогині вперше була оприлюднена на X, раніше відомому як Twitter їх улюбленим журналістом Омідом Скобі.

(Скриншот/ Х Omid Skobie)

Це сталося через кілька годин після того, як батько Гаррі, король Чарльз III, його брат принц Вільям і невістка Кейт Міддлтон засудили "варварські акти та жахливі жахи", які ХАМАС завдає Ізраїлю.

Представники королівської сім’ї висловили свої думки та молитви за всіх тих, хто страждає, причому Король зробив це особисто під час телефонної розмови з президентом Ісааком Герцогом

Варто нагадати, що цей конфлікт забрав щонайменше 2200 життів з обох сторін та є побоювання, що він може загостритися далі й принести ще більше жертв.

Також залишаються занепокоєння щодо безпеки британських громадян у регіоні, оскільки щонайменше 17 громадян Великої Британії зараз або загинули, або зникли безвісти, включаючи дітей.