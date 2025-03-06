Герпес часто повертається? 6 причин, чому він стає постійною проблемою

Ослаблений імунітет

За словами імунолога Галини Курилів, якщо ви недосипаєте, погано їсте або переживаєте, то вірус герпесу буде з'являтись знову і знову. Гарвардські вчені довели, що сильний імунітет тримає його під контролем, а слабкий - дає йому волю.

"Імунітет впав - герпес встав", - йдеться у повідомленні.

Варто менше стресувати, додавати більше корисних продуктів у раціон і здоровий сон.

Стрес і перевтома

Вчені з Оксфорда виявили, що постійний стрес руйнує організм на клітинному рівні. Поки ви намагаєтесь зробити всі справи одночасно, герпес уже "пакує валізи на вашу губу".

Лікар радить дихати глибше і пити чай з мелісою.

Гормональні зміни

Менструальний цикл, вагітність, менопауза - все це може стати ідеальним моментом для активації вірусу.

Важливо звертати увагу на баланс гормонів і підтримувати себе корисними мікроелементами.

ГРВІ та інші хвороби

Коли організм ослаблений, він активізується та проявляє себе "у всій красі".

Зокрема, коли організм бореться з вірусною інфекцією, імунна система ослаблюється, що створює умови для активації вірусу простого герпесу (HSV), який може бути вже присутнім в організмі в латентному стані.

В такий період варто пити достатньо води, вітамінізуватися і берегти себе.

Сонце і ультрафіолет

Надмірне сонце висушує шкіру та знижує захисний барʼєр організму, відкриваючи двері для вірусу.

Пряме потрапляння сонячних променів, особливо в періоди сильного сонячного випромінювання, може ослабити імунну систему, що дає можливість вірусу активуватися і спричиняти висипання на губах. Щоб знизити ризик рецидивів, рекомендується використовувати засоби з SPF на губах і обличчі.

Травми губ і слизових

Травми на губах, такі як порізи чи подряпини, можуть сприяти розвитку герпесу, але вони не є його прямою причиною. Основний винуватець - це вірус простого герпесу (HSV), який зазвичай знаходиться в організмі людини у латентній формі.

Коли імунітет ослаблений або є фактори стресу, травми або навіть переохолодження, вірус може активуватися, викликаючи висипання на губах. Тому травма на губах може стати фактором, що сприяє рецидиву.

Як боротись з герпесом

Боротьба з герпесом зазвичай включає в себе кілька підходів для зменшення симптомів та зменшення ризику рецидивів. Ось кілька способів:

противірусні препарати - ліки можуть допомогти зупинити поширення вірусу і зменшити тривалість висипань

місцеве лікування - для полегшення симптомів можна використовувати креми або мазі, що містять противірусні компоненти або знеболюючі речовини, щоб зняти свербіж і болі

гігієна - не торкайтеся до висипів, щоб уникнути поширення вірусу на інші частини тіла або на інших людей. Регулярно мийте руки і не використовуйте спільні предмети

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