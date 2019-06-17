Герой парковки: мажор на иномарке спровоцировал скандал в сети

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве, который был предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов, стал центром скандала в сети. Причиной тому стала поездка по мосту на автомобиле немецкого концерна Mercedes. Мажор на иномарке проехался прямо на мосту. Видео и фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.

Велотренер Дмитрий Макагон, который стал очевидцем правонарушения, иронично высказался по поводу замеченного на мосту авто.

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", - написал он.

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншот: facebook.com/makahon)

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (видео: facebook.com/makahon)

В комментариях стали негодовать по поводу увиденного. Некоторые отметили, что данный ролик может служить основанием для получения штрафа. В большинстве своем пользователи отреагировали с иронией:

Инклюзивность должна быть инклюзивной.

Ты так не можешь, вот и бесишься. Купи мерс, а потом и поговорим.

Верхом на лошади было бы круче. Получилось банально и по-жлобски.

Почему он по встречной полосе едет?!

Ты же знаешь, что это может быть доказательством для вручения штрафа этому персонажу?

Скоро обе полосы по бокам будут запаркованы, а на велодорожке будет пробка, потому что будут ехать с двух сторон.

А там есть знак, запрещающий въезд?

Город победившего автобыдла.

Мост под аркой Дружбы народов в Киеве – мажор на иномарке вызвал скандал (скриншоты: facebook.com/makahon)

Напомним, что ранее, на второй день после открытия, мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.

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