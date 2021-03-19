Герои не умирают! На Донбассе погиб контрактник из Хмельницкой области

О гибели украинского бойца рассказали в командовании оперативно-тактической группировки "Север". 18 марта недалеко от Южного вооруженные формирования РФ открыли огонь со стороны оккупированной Горловки по позициям взводного опорного пункта воинской части ВСУ.

Известно, что враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы и минометы.

Один из защитников Украины получил пулевое ранение в голову. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но к сожалению жизнь спасти не удалось.

"На востоке Украины трагически погиб наш земляк Виктор Степанович Пасека. 18.03.2021 получил пулевое ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант Пасека Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Он проживал в селе Мочинцы Красиловского района Хмельницкой области. На данный момент военные проводят эвакуацию тела погибшего бойца, чтобы доставить его домой для захоронения.

"Выражаем искреннее сочувствие семье погибшего. Память о нашем земляке будет жить в сердцах каждого! Герои не умирают! Вечная слава Герою!" – написали на странице комиссариата.