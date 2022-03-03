Герои среди нас: как простые украинцы заставляют рашистов дрожать от страха (видео и фото)

Россия вторглась в украину 24 февраля 2022 года. На момент сегодня идет уже шестой день войны. В это страшнейшее для страны время простые украинцы поражают своим героизмом. Они со всей смелостью противостоят врагу.
О подвигах настоящей нации читайте ниже в нашем материале.
Так, в городе Буча Киевской области местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль "Молотова". Техника начала гореть отлично!
А в Харькове российские захватчики сбежали из бронемашины и укрылись под подъездом. По словам очевидцев, они пытались укрыться от огня выстрелов из частных домов.
А вот в Корюковке, Черниговской области, местные жители остановили колонну российских танков.
Еще одно видео из Корюковки.
В Бердянске просто поразил своей отвагой - он перенес мужчина голыми руками перенес мину в лесопосадку.
Смотрите на видео, как это было.
В Бахмаче, например, люди рискую своей жизнь с одной целью - во что бы то ни стало остановить врага.
Похожее видео в сети обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.
Безоружные граждане "голыми руками" разворачивают российские танки! В городе Городня Черниговской области местные жители заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.
В результате вражеская техника развернулась и поехала в сторону села Сеньковки, откуда и приехала.
А вот лица мужчин, которые навсегда войдут в историю Украины. Двое железнодорожников в Сумской области голыми руками захватили вражеский бронетранспортер, а вместе с ним и двух оккупантов.
Зовут этих героев Руслан Аристархов он начальник станции "Басы", и Артем Киселев, начальник станции "Сумы грузовая".
Они обманули врага, направив его в тупик, а когда БТР застрял, оккупантов повалили на землю и сдали терробороне.
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