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Гепатит А лютує в Україні: лікар розповів, як не заразитися

Як не заразитися гепатитом А (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вірусний гепатит А поширюється Україною, 1 листопада його виявили і в Івано-Франківській області.

Як ним не заразитися, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що треба знати про гепатит А

Гепатит А (старі назви: хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) - вірусна інфекційна хвороба, яка має фекально-оральний механізм передачі. Спалах цієї хвороби призвів до карантину у Вінницькій області восени 2023 року. 

Як можна заразитися вірусним гепатитом?

Це хвороба з фекально-оральним механізмом передачі. Це означає, що хворий на гепатит А після відвідування туалету немитими руками торкається якоїсь їжі чи предмету, з яким потім контактуватиме інша людина, яка і захворіє через це на гепатит.

ЯК уникнути зараження цим типом гепатиту

  • мийте руки з милом перед кожним прийомом їжі та після туалету
  • мийте овочі та фрукти, бажано в гарячій воді
  • користуйтеся одноразовими паперовими серветками та рушниками для витирання рук
  • якщо для пиття берете воду з колодязя, варто її перекип'ятити перед вживанням

Симптоми у вірусного гепатиту А

  • початок хвороби нагадує ГРВІ чи й ковід: гарячка, слабкість, втома ломота в м'язах
  • згодом з'являються діарея, блювання, потемніння сечі, кал білого кольору, пожовтіння шкіри та білків очей, біль у правому боку

Від гепатиту A існує вакцина: дві дози з інтервалом 6-12 місяців забезпечують пожиттєвий імунітет.
 

Читайте також про те, що у Вінниці оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А.

Раніше ми писали про те, що гепатит А виявили не лише у Вінниці.

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Гепатит Алікарі