Гепатит А лютує в Україні: лікар розповів, як не заразитися

Вірусний гепатит А поширюється Україною, 1 листопада його виявили і в Івано-Франківській області.
Як ним не заразитися, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Гепатит А (старі назви: хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) - вірусна інфекційна хвороба, яка має фекально-оральний механізм передачі. Спалах цієї хвороби призвів до карантину у Вінницькій області восени 2023 року.
Як можна заразитися вірусним гепатитом?
Це хвороба з фекально-оральним механізмом передачі. Це означає, що хворий на гепатит А після відвідування туалету немитими руками торкається якоїсь їжі чи предмету, з яким потім контактуватиме інша людина, яка і захворіє через це на гепатит.
Від гепатиту A існує вакцина: дві дози з інтервалом 6-12 місяців забезпечують пожиттєвий імунітет.
Читайте також про те, що у Вінниці оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А.
Раніше ми писали про те, що гепатит А виявили не лише у Вінниці.