Гепатит А. 5 неочевидних ознак вірусу, який шириться Україною

Як передається гепатит A

Зараження відбувається при контакті з забрудненими речами та продуктами харчування при вживанні їх у їжу. Це може бути посуд, білизна, іграшки, особисті речі - все, чим користувався хворий.

Також заразитися можна через забруднену воду, при недотриманні особистої гігієни, при деяких видах сексуальних стосунків.

Інкубаційний період зазвичай триває від 14 до 28 днів - від зараження до появи перших клінічних проявів.

Наявні симптоми гепатиту A

Підвищення температури тіла

Загальна слабкість та підвищена втомлюваність

Втрата апетиту

Діарея

Блювота

Неприємні відчуття у животі

Важкість у правому підребер'ї

Потемніння сечі (до кольору пива)

Жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) - буває у 70% дорослих людей

Діагностується вірусний гепатит A за аналізами крові, сечі, УЗД. Золотий стандарт діагностики - молекулярно-генетичне дослідження (виявлення РНК вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції). Найчастіше діагностують хворобу за допомогою тесту на антитіла IgG і IgM до HAV.

Які є неочевидні ознаки гепатиту A

У деяких людей хвороба може протікати без симптомів або вони настільки слабо виражені, що інфікований навіть не здогадується про своє зараження.

Наприклад, у людини може бути нормальна температура тіла чи звичний колір сечі. Тільки у 10% дітей проявляється жовтяниця.

У деяких випадках трапляються артралгії (біль у суглобах різної етіології без набряку чи інших симптомів артриту). Буває збільшення печінки, і зрідка - селезінки.

За даними клініки Майо, зміни можуть бути не тільки у сечі, а й у калі - випорожнення стають глинистого або сірого кольору. Може виникнути закреп.

У деяких пацієнтів з'являються сильний свербіж по тілу. Може спостерігатися пігментація шкіри та різні висипання.

Як не заразитися гепатитом A

Найкращим захистом стане дотримання правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням води чи їжі, після повернення з вулиці, після відвідування туалету.

Пийте тільки кип'ячену воду - кип'ятити потрібно не менше 10 хвилин.

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди.

Не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів при появі симптомів. Також можна вакцинуватися від гепатиту A - це потрібно обговорити з сімейним лікарем.