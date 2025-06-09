Геомагнітні бурі у червні: коли небезпечні дні та що робити

Прогноз на 9-13 червня

За даними різних лабораторій та центрів спостереження за космічною погодою на найближчий тиждень прогноз такий:

9 червня - індекс Kp-4-5 (магнітна буря середнього рівня)

- індекс Kp-4-5 (магнітна буря середнього рівня) 10 червня - Kp-3 (слабка активність)

- Kp-3 (слабка активність) 11 червня - Kp-4 (помірно)

- Kp-4 (помірно) 12 червня - Kp-3 (спад)

- Kp-3 (спад) 13 червня - Kp-5-6 (можливі піки, підвищена ймовірність)

Що таке магнітні бурі

Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як магнітні бурі впливають на організм

Найуразливіші:

люди з гіпертонією, хворобами серця, головними болями

вагітні, літні, емоційно чутливі особи

ті, хто страждає від хронічного стресу

Можливі симптоми:

головний біль, тяжкість у голові

сонливість, порушення сну, погана концентрація

зміни тиску, запаморочення, дратівливість

загальна слабкість

Як захистити організм під час магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітних бур дуже важко, але є дієві способи полегшити стан та знизити негативний вплив:

Дотримуйтесь режиму дня та сну

Спіть не менше 7-9 годин на добу. Якісний сон допомагає організму повноцінно відновитися та стабілізує нервову систему. Намагайтеся лягати спати раніше, ніж зазвичай.

Якщо є можливість, дозвольте собі короткий денний сон - це допоможе відновити сили.

Збалансоване харчування та водний баланс

Пийте багато чистої води (не менше 1,5-2 літрів на день) та трав'яні чаї (з м'ятою, мелісою, ромашкою, шавлією, валеріаною).

Обмежте споживання кофеїну, алкоголю, енергетичних напоїв. Вони можуть посилювати головний біль та безсоння.

Відмовтеся від важкої, жирної, смаженої та гострої їжі. Віддайте перевагу легким стравам: овочі, фрукти, зелень, нежирне м'ясо (курятина), риба, продукти, багаті клітковиною та магнієм (банани, горіхи, темний шоколад).

Фізична активність та свіже повітря

Уникайте надмірних фізичних навантажень. Неспішні прогулянки на свіжому повітрі (особливо за містом), легка зарядка, йога або стретчинг допоможуть зняти напругу та покращити настрій.

Частіше провітрюйте приміщення

Емоційна стабільність

Уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Намагайтеся зменшити емоційне навантаження.

Практикуйте методи релаксації: медитацію, дихальні вправи, розслаблюючі ванни (з морською сіллю, ефірними оліями).

Бережіть нерви та зосередьтеся на приємних речах.

Медикаменти та консультація лікаря

Людям із хронічними захворюваннями необхідно мати під рукою необхідні ліки та строго дотримуватися рекомендацій свого лікаря.

Не нехтуйте відпочинком, якщо відчуваєте погіршення самопочуття.

У разі значного погіршення стану (різкий біль у грудях, задишка, розлад зору, сильне серцебиття) негайно зверніться до лікаря.