Геомагнітні бурі у червні: коли небезпечні дні та що робити

Прогноз на 9-13 червня
За даними різних лабораторій та центрів спостереження за космічною погодою на найближчий тиждень прогноз такий:
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9 червня - індекс Kp-4-5 (магнітна буря середнього рівня)
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10 червня - Kp-3 (слабка активність)
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11 червня - Kp-4 (помірно)
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12 червня - Kp-3 (спад)
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13 червня - Kp-5-6 (можливі піки, підвищена ймовірність)
Що таке магнітні бурі
Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.
Як магнітні бурі впливають на організм
Найуразливіші:
- люди з гіпертонією, хворобами серця, головними болями
- вагітні, літні, емоційно чутливі особи
- ті, хто страждає від хронічного стресу
Можливі симптоми:
- головний біль, тяжкість у голові
- сонливість, порушення сну, погана концентрація
- зміни тиску, запаморочення, дратівливість
- загальна слабкість
Як захистити організм під час магнітних бур
Повністю уникнути впливу магнітних бур дуже важко, але є дієві способи полегшити стан та знизити негативний вплив:
Дотримуйтесь режиму дня та сну
- Спіть не менше 7-9 годин на добу. Якісний сон допомагає організму повноцінно відновитися та стабілізує нервову систему. Намагайтеся лягати спати раніше, ніж зазвичай.
- Якщо є можливість, дозвольте собі короткий денний сон - це допоможе відновити сили.
Збалансоване харчування та водний баланс
- Пийте багато чистої води (не менше 1,5-2 літрів на день) та трав'яні чаї (з м'ятою, мелісою, ромашкою, шавлією, валеріаною).
- Обмежте споживання кофеїну, алкоголю, енергетичних напоїв. Вони можуть посилювати головний біль та безсоння.
- Відмовтеся від важкої, жирної, смаженої та гострої їжі. Віддайте перевагу легким стравам: овочі, фрукти, зелень, нежирне м'ясо (курятина), риба, продукти, багаті клітковиною та магнієм (банани, горіхи, темний шоколад).
Фізична активність та свіже повітря
- Уникайте надмірних фізичних навантажень. Неспішні прогулянки на свіжому повітрі (особливо за містом), легка зарядка, йога або стретчинг допоможуть зняти напругу та покращити настрій.
- Частіше провітрюйте приміщення
Емоційна стабільність
- Уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Намагайтеся зменшити емоційне навантаження.
- Практикуйте методи релаксації: медитацію, дихальні вправи, розслаблюючі ванни (з морською сіллю, ефірними оліями).
- Бережіть нерви та зосередьтеся на приємних речах.
Медикаменти та консультація лікаря
- Людям із хронічними захворюваннями необхідно мати під рукою необхідні ліки та строго дотримуватися рекомендацій свого лікаря.
- Не нехтуйте відпочинком, якщо відчуваєте погіршення самопочуття.
У разі значного погіршення стану (різкий біль у грудях, задишка, розлад зору, сильне серцебиття) негайно зверніться до лікаря.