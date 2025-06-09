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Геомагнітні бурі у червні: коли небезпечні дні та що робити

Понеділок 09 червня 2025 07:05
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Геомагнітні бурі у червні: коли небезпечні дні та що робити Коли очікуються магнітні бурі найближчого тижня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі найближчого тижня можуть суттєво вплинути на життєдіяльність людини. В першу чергу очікуються помірні та сильні магнітні бурі, які викликають такі неприємні симптоми, як головний біль, проблеми зі сном, стрибки з тиском.

Коли вчені прогнозують магнітні бурі з 9 по 13 червня та як можна себе захистити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз на 9-13 червня

За даними різних лабораторій та центрів спостереження за космічною погодою на найближчий тиждень прогноз такий:

  • 9 червня - індекс Kp-4-5 (магнітна буря середнього рівня)
  • 10 червня - Kp-3 (слабка активність)
  • 11 червня - Kp-4 (помірно)
  • 12 червня - Kp-3 (спад)
  • 13 червня - Kp-5-6 (можливі піки, підвищена ймовірність)

Що таке магнітні бурі

Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як магнітні бурі впливають на організм

Найуразливіші:

  • люди з гіпертонією, хворобами серця, головними болями
  • вагітні, літні, емоційно чутливі особи
  • ті, хто страждає від хронічного стресу

Можливі симптоми:

  • головний біль, тяжкість у голові
  • сонливість, порушення сну, погана концентрація
  • зміни тиску, запаморочення, дратівливість
  • загальна слабкість

Як захистити організм під час магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітних бур дуже важко, але є дієві способи полегшити стан та знизити негативний вплив:

Дотримуйтесь режиму дня та сну

  • Спіть не менше 7-9 годин на добу. Якісний сон допомагає організму повноцінно відновитися та стабілізує нервову систему. Намагайтеся лягати спати раніше, ніж зазвичай.
  • Якщо є можливість, дозвольте собі короткий денний сон - це допоможе відновити сили.

Збалансоване харчування та водний баланс

  • Пийте багато чистої води (не менше 1,5-2 літрів на день) та трав'яні чаї (з м'ятою, мелісою, ромашкою, шавлією, валеріаною).
  • Обмежте споживання кофеїну, алкоголю, енергетичних напоїв. Вони можуть посилювати головний біль та безсоння.
  • Відмовтеся від важкої, жирної, смаженої та гострої їжі. Віддайте перевагу легким стравам: овочі, фрукти, зелень, нежирне м'ясо (курятина), риба, продукти, багаті клітковиною та магнієм (банани, горіхи, темний шоколад).

Фізична активність та свіже повітря

  • Уникайте надмірних фізичних навантажень. Неспішні прогулянки на свіжому повітрі (особливо за містом), легка зарядка, йога або стретчинг допоможуть зняти напругу та покращити настрій.
  • Частіше провітрюйте приміщення

Емоційна стабільність

  • Уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Намагайтеся зменшити емоційне навантаження.
  • Практикуйте методи релаксації: медитацію, дихальні вправи, розслаблюючі ванни (з морською сіллю, ефірними оліями).
  • Бережіть нерви та зосередьтеся на приємних речах.

Медикаменти та консультація лікаря

  • Людям із хронічними захворюваннями необхідно мати під рукою необхідні ліки та строго дотримуватися рекомендацій свого лікаря.
  • Не нехтуйте відпочинком, якщо відчуваєте погіршення самопочуття.

У разі значного погіршення стану (різкий біль у грудях, задишка, розлад зору, сильне серцебиття) негайно зверніться до лікаря.

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Під час підготовки матеріалу були використані джерела:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Wikipedia (Solar cycle 25), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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