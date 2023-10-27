"Генерал СВР": хто веде ТГ-канал, який пише про смерть Путіна, і чому йому не можна вірити

Що відомо про "Генерала СВР"

Telegram-канал "Генерал СВР" веде відомий російський політолог і відеоблогер Валерій Соловей.

Він народився 19 серпня 1960 року в родині енергетиків у місті Щастя на Луганщині.

Дитинство провів на Заході України - в місті Бурштин Івано-Франківської області. Підлітком жив разом із батьками на Кубі.

У 1983 році Соловей закінчив історичний факультет Московського державного університету. Працював аспірантом і співробітником Інституту історії СРСР АН СРСР (нині - інститут російської історії РАН).

У 1995 році проходив стажування в Лондонській школі економіки й політичних наук. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему "Російське питання" і його вплив на внутрішню та зовнішню політику Росії", ставши доктором історичних наук.

Виступ Солов'я в межах одного з дискусійних клубів (фото: facebook.com/Valery Solovei)

У 2009 році Соловей став членом експертної ради міжнародного аналітичного журналу "Геополітика".

У січні 2012 року - очолив робочу групу з формування політичної партії націоналістичного спрямування "Нова сила" і дещо пізніше був обраний її головою. Проте партії відмовили у державній реєстрації (у березні 2016 року Соловей зізнався, що партія "заморожена" у зв'язку з погрозами "репресіями").

Наприкінці листопада 2017 року Соловей увійшов до передвиборного штабу голови правоцентристської "Партії росту" Бориса Титова (відповідав за ідеологію). Він також був довіреною особою свого кандидата й представляв його на передвиборних дебатах.

До 2019 року професор викладав в елітарному російському виші - Московському державному інституті міжнародних відносин - але залишив цей заклад, пославшись на політичні причини.

Виступаючи у ЗМІ, Соловей регулярно критикує чинну федеральну владу та особисто президента Володимира Путіна.

У червні 2021 року він заявляв, що російська влада приховує справжні цифри про смертність від COVID-19 і порівняв ситуацію з інформацією про пандемію з катастрофою в Чорнобилі.

Соловей відомий також екстравагантними "конспірологічними" прогнозами (називав, наприклад, конкретні дати відставки Путіна та початку повномасштабної війни РФ з Україною, хоча обидва прогнози у зазначений термін не справдилися). Має власний Youtube-канал і регулярно виступає в ефірах опозиційних відеоблогерів.

Таким "експертам" краще не вірити (фото: facebook.com/Valery Solovei)

Водночас у своїх заявах щодо України неодноразово акцентував, що вважає Крим територією РФ.

Російські окупаційні війська на території Донецької та Луганської областей України від початку російсько-української війни називав "ополченцями". А російську окупаційну "адміністрацію" - "донецькою та луганською республіками".

Навіщо Соловей пише про смерть Путіна

"Генерал СВР" пише про смерть очільника Кремля не вперше. Згідно з дописами у цьому Telegram-каналі, Путін "вмирав" і від різних смертельних хвороб, і від зупинки серця.

Політаналітик і блогер Карл Волох у своєму Facebook зауважив, що "професор Соловей уже кілька років цілеспрямовано розробляє тему "смерті" Путіна".

"Те, що він, Соловей, пов'язаний із російськими спецслужбами і є спеціалістом зі спецпропаганди, теж встановлений факт (він навіть викладає цю дисципліну). Як і те, що саме він стоїть за каналом "Генерал СВР". Це означає, що маємо справу з продуманою ІПСО московитів", - наголосив експерт.

Волох закликав українців "не вестися" на подібні провокації, адже "Генерал СВР" - напевно єдине джерело, де "інформація про стан здоров'я Путіна може сприйматися винятково з протилежним знаком".

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"Ціль не в тому, щоб розганяти чутки про смерть, а щоб вони щоразу не підтверджувалися", - додав аналітик в одному із коментарів під публікацією.

Прокоментував заяви "Генерала СВР" і виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

На своїй сторінці у Facebook експерт наголосив, що "Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер".

"Впродовж трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер. А Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий. Звідки така активність? В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника", - зауважив Денисенко.

Він додав, що "політтехнологами Кремля було схвалене рішення, що це питання треба довести до абсурду".

"Тому запустили Солов'я, канал "Генерал СВР" і т.д. Розрахунок технологів простий: ще пара таких вкидів (а вони обов'язково будуть), і всі почнуть відмахуватися від теми старості та двійників. Потім ця тема їх дожене, звичайно, але це буде потім", - вважає експерт.

Він додав, що ворогу важливо також, щоб українці продовжували активно слухати "брєдні Солов'я і вірити його бздурам".

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Що змінить смерть Путіна для українців

Цілком очевидно, що рано чи пізно, але Путін все ж таки помре.

Водночас, на думку секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, для якихось змін у РФ смерті диктатора недостатньо - потрібно набагато більше.

Посадовець зауважив, що "територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю".

"Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це", - додав він.

Данілов нагадав, що у 2008 році "була атака на Грузію".

"Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85% росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей", - наголосив секретар РНБО.

Він визнав, що "рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ - і Путін також".

Олексій Данілов (фото: РНБО)

"Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я - він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - зазначив Данілов.

Він висловив думку, що історичний процес фрагментації РФ, який запустив Путін 24 лютого 2022 року (а насправді ще раніше - у 2008 році, коли напав на Грузію), зараз "поступово буде набирати обертів".

Крім того, секретар РНБО впевнений, що як країну росіян "вже нічого не спасе".

"Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", - підсумував він.