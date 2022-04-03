ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Где ж*али - там и спали и справляли нужду": во что превратили оккупанты один из ЖК Готомеля

Новина українською →
Гостомель, Воскресенье 03 апреля 2022 14:34
"Где ж*али - там и спали и справляли нужду": во что превратили оккупанты один из ЖК Готомеля Во что превратили российские военные Гостомель (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области ВСУ освободили город Гостомель. Оккупантов там больше нет. Но после себя они оставили выжженную землю.

Так, журналист и ведущий Дмитрий Комаров показал, во что превратили российские захватчики престижный ЖК "Покровский".

Новая многоэтажка, где окопались военные РФ, превратилась в огромный свинарник.

"Где жрали, там и спали, и справляли нужду – все как у себя на болотах. Повсюду валяются объедки и бутылки из-под алкоголя. Нет ни одной квартиры, которую бы эти мрази не взломали и не ограбили. Сломана вся мебель, все содержимое шкафов вывернуто", - сообщается в сюжете.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит ЖК "Покровский" в Гостомеле.

Также Styler взял комментарий у жительницы Гостомеля, которой удалось спастись из города. Катерина сообщила нам, что ее дом полностью разграбили захватчики - вынесли абсолютно все.

"Соседка вышла на связь и сказала, что в нашем доме оккупанты вырвали стиральные машинки из стен прямо с трубами", - сказала она.

Как мы ранее сообщали, дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Гостомель
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны