Где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу

Как покупать билеты на международные рейсы

Поезда в Польшу

Билеты на поезда сообщением Киев - Хелм, Днепр - Хелм, Харьков - Хелм (по назначению) можно приобрести в чат-боте Укрзализныци в Telegram (@ukrzaliznitsa_bot) или Viber, а также на сайте booking.uz.gov.ua.

В УЗ отмечают, что вводить необходимо сообщение в пределах Украины, а именно Киев - Ягодин. Это и будет билет до Хелма.

Например, на 25 марта в плацкартном вагоне поезда из Киева место стоит 130 грн, в купейном - 228 грн; в вагоне класса "люкс" - 542 грн.

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На поезд сообщением Одесса - Перемышль билеты тоже можно приобрести на booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзала.

Стоимость билета в купейном вагоне - 1137 грн.

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Билеты на поезд Киев - Варшава доступны как на booking.uz.gov.ua, так и в кассах. Поиск по станции Варшава Всходня.

Цена на прямой билет из столицы Украины в Варшаву в мягком вагоне составляет 1493 грн.

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К слову, этим поездом в том числе можно доехать и до Хелма - за 1081 грн. Это дороже, чем ехать до Ягодина.

Поезд до Австрии

Билеты в вагон 21/431 поезда Киев - Вена можно купить только в кассе №1 кассового зала №3 на центральном вокзале столицы.

В вагон Вена - Киев 22/432 билеты продаются на сайте австрийских железных дорог OEBB.

Поезд в Венгрию

Аналогичные предыдущим условия и для сообщения Киев - Будапешт.

При этом поезда будут останавливаться по ст. Kőbánya felső (Budapest) с трансфером до стадиона BOK, где обустроен волонтерский пункт с возможностью дальнейшей поездки до аэропорта и других вокзалов столицы Венгрии.

Добавим, что все эвакуационные поезда и электрички остаются бесплатными. Актуальную информацию можно мониторить на специальном сайте УЗ.

По любым вопросам пассажиры могут обращаться на горячую линию Укрзализныци по телефону: 0 800 503 111.