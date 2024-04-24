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Гастроентеролог назвав важливий симптом, який категорично не можна ігнорувати

Який симптом отруєння не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо людина з'їла зіпсований продукт, то може серйозно отруїтися. Симптоми під час такого стану не дуже приємні. Є важливий симптом, який вказує, що необхідно негайно звертатись до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Які симптоми мають насторожити

Гастроентеролог Ендрю Боксер розповів, що найпоширенішими симптомами отруєння є нудота, блювота, лихоманка та діарея. Багато пацієнтів також можуть мати загальний розлад шлунку.

За словами Сема Мартіна, старшого директора та експерта з безпеки харчових продуктів, інші загальні симптоми можуть включати головний біль, озноб і пітливість.

"У рідкісних випадках харчове отруєння може викликати розмитість або двоїння в очах, м’язову слабкість або поколювання", - сказав він.

Експерт заявив, що сотні бактерій, паразитів і вірусів можуть викликати харчові отруєння.

Симптоми можуть з’явитися вже через 30 хвилин після того, як ви вжили заражену їжу, а це призводить до нудоти, блювоти, судом і діареї.

У випадку з сальмонелою, з'явиться лихоманка, діарея, нудота, судоми та блювота. 

Єдиний симптом, який не можна ігнорувати

У деяких випадках харчове отруєння може бути небезпечним і потребує швидкої медичної допомоги.

Ви повинні негайно звернутися до лікаря, якщо у вас сильна діарея і кров у калі. Коли харчове отруєння викликає шлунково-кишкову кровотечу, це часто свідчить про те, що воно досягло більш серйозного рівня.

Ось ще кілька порад, які допоможуть уникнути отруєння:

  • мийте столи та дошки до, під час і після приготування їжі. Мікроби можуть залишатися на ваших руках та поверхнях протягом тривалого часу
  • після обробки сирих продуктів ретельно мийте посуд, в якому вони готувалися, теплою водою із мийним засобом 
  • не використовуйте напівсиру їжу, проводьте належну термічну обробку продуктів, щоб знешкодити шкідливі бактерії
  • зберігайте продукти при температурі 4°C або нижче. Коли на дворі мороз, продукти можна зберігати у неопалюваному приміщенні, якщо немає холодильника

 

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