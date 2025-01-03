Гарячі велетні. 5 найвищих вулканів Європи

Везувій, Італія

Везувій, висотою близько 1 281 м, відомий своєю трагічною історією, яка назавжди увійшла в підручники історії. Його виверження у 79 році зруйнувало Помпеї та Геркуланум, поховавши міста під товщею попелу.

Востаннє вулкан проявляв активність у 1944 році, після чого вважається сплячим. У 1995 році на його схилах створили Національний парк Везувія, де збережено понад 900 видів рослин. Особливу увагу привертають орхідеї, жовтий дрок і безсмертники, які додають схилам мальовничості.

Це місце також занесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та активно досліджується науковцями. Туристи можуть відвідати як сам парк, так і піднятися на схили вулкана, насолоджуючись неймовірними краєвидами.

Вулкан Везувій (фото: Wakacje.pl)

Öræfajökull, Ісландія

Öræfajökull, висотою 2 110 м, є одним із найвищих вулканів Ісландії. Його масивна вершина покрита льодовиком, діаметр кратера сягає близько 5 км. Цей стратовулкан складається з шарів лави та туфу, що свідчить про його багатий історичний шлях.

У XX столітті вулкан почав проявляти ознаки активності, що змусило владу уважно слідкувати за його станом. Зараз Öræfajökull активно моніториться, і в разі небезпеки передбачені плани евакуації.

Оточений суворими, але неймовірно красивими краєвидами, він приваблює альпіністів і дослідників. Туристи мають змогу насолодитися краєвидами льодовиків, які підкреслюють велич ісландської природи.

Вулкан Öræfajökull (фото: Wakacje.pl)

Бееренберг, Норвегія

Розташований на острові Ян-Маєн, Бееренберг має висоту 2 277 м і є найпівнічнішим активним вулканом у світі. Його останнє виверження зафіксували у 1985 році, але загрозу для людей він не становить через своє віддалене розташування. Його схили вкриті льодовиками, а діаметр кратера становить близько 1 км.

Через важкодоступність Бееренберг став популярним серед екстремалів та дослідників Арктики. Його унікальна природа приваблює фотографів, які прагнуть зберегти красу суворого пейзажу. Ян-Маєн, як і сам вулкан, є важливим осередком для вивчення кліматичних змін.

Вулкан Бееренберг (фото: Wakacje.pl)

Етна, Італія

Етна, висотою близько 3 329 м, є найвищим активним вулканом на європейському континенті. Цей гігант розташований на Сицилії та вважається одним із найактивніших вулканів у світі.

Часті виверження створюють захоплюючі видовища, але також можуть бути небезпечними. Навколо вулкана діє природний парк, створений у 1987 році, який пропонує туристам унікальну можливість дослідити місцеву природу. У 2013 році Етну занесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Туристи можуть підніматися на схили вулкана, особливо популярними є весняні та осінні місяці, коли на вершині ще лежить сніг. Це місце залишається символом Сицилії та ідеальним пунктом для екскурсій.

Вулкан Етна (фото: Wakacje.pl)

Ель-Тейде, Іспанія

Ель-Тейде, висотою 3 718 м, є не тільки найвищим вулканом Європи, а й символом Канарських островів. Хоча останнє його виверження відбулося у 1909 році, вулкан вважається сплячим.

На вершину можна дістатися як пішки, так і за допомогою канатної дороги, але для відвідування кратера потрібен спеціальний дозвіл. Вулкан розташований у Національному парку Тейде, який був створений у 1954 році і охоплює площу 135 км².

Тут туристи можуть побачити місячні ландшафти з різнокольоровою застиглою лавою. Центральним елементом парку є величезний кратер Лас-Каньядас, з якого підіймається Ель-Тейде. Це місце обов’язкове для відвідування, якщо ви плануєте відпочинок на Тенеріфе.

Вулкан Ель-Тейде (фото: Wakacje.pl)