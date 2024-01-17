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Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Гарік Кричевський зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у нього були думки взяти зброю і піти захищати Україну від окупантів. Однак згодом він зрозумів, що буде кориснішим в тилу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для УНІАН.

Чому співак не пішов на фронт

Відомо, що артист закінчив медичний інститут, працював на "швидкій допомозі" і навіть у психіатричній лікарні.

Коли почалася велика війна, він був ще призовного віку. Кричевський припустив, що його могли мобілізувати як військового медика.

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Але мені здається, що я, як музикант, приніс би більше користі країні, ніж як лікар. Тому що я вже більше 30 років не практикую. В Україні набагато більше людей, які б краще впоралися з цим завданням", - сказав Гарік.

Також він додав, що у нього багато знайомих воюють на передовій, але є і ті, хто героїчно загинув у бою з окупантами.

"Я думаю, що артист повинен писати музику, давати концерти, виступати перед людьми, щоб вони психологічно розвантажувалися, виступати перед військовими. Артист повинен працювати. Йому не потрібно заважати», - зазначив виконавець.

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Будь моя воля, я б всім відомим артистам дав "бронь", тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, в тому числі і для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною. Артист завжди повинен бути артистом", - підсумував Кричевський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року співак розповідав, що його будинок під Києвом був понівечений та пограбований російськими окупантами.

Але відомому шансоньє шкода не втрачених цінних речей, а втраченого часу.

Він будував цей дім кілька років і мав намір переїжджати туди із сім'єю 25 лютого.

Раніше Харчишин відповів, як давно бачився зі своїм сином-військовим.

Також ми писали, що учасник відомого українського рок-гурту воює за росіян.

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