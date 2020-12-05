Не гарантирует абсолютной защиты: украинский врач высказался о вакцине от коронавируса

Прививка от коронавируса вакциной не гарантирует стопроцентной защиты от болезни. После вакцинации снижается вероятность заражения COVID-19 и протекания болезни в тяжелой форме.

Такое мнение высказал главный врач одной из диагностических центров Львов Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.uа. Как рассказал медик, пока точно неизвестно, будет ли вакцина спасать от заражения коронавирусом, но точно уменьшится нагрузка на больницы из-за большего количества легких форм.

По его словам, первые результаты вакцинации можно будет видеть только спустя пол года после того, как начнется процесс прививок.

"Сам процесс вакцинации населения может продолжаться несколько месяцев, а выработка антител - 1,5-2 месяца от последних пациентов, поэтому мы будем оценивать это где-то через пол года. Возможно, они все-таки хотят не допустить третьей волны, или чтобы она не имела таких тяжелых случаев", - прокомментировал врач начало вакцинации в Великобритании.

Украинский медик рассказал об алгоритме прививки вакциной от Pfizer, которая показала 95% эффективности. Как пояснил Жиравецкий, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 28 дней. Иммунитет к коронавирусу должен сформироваться спустя 14 дней.

"То есть, если мы ввели вакцину, то завтра у вас антитела не выработаются, ведь, по логике, они должны появиться спустя 1,5 месяца после прививки. Если взять британцев, их достаточно много переболело и пока их вакцинируют, поэтому в этой ситуации тоже неизвестно, будет ли это окончанием второй волны, когда большое количество населения уже переболеет и пандемия пойдет на спад, или это все-таки будет следствием вакцинации. Здесь тоже однозначно оценить ситуацию будет трудно. Чтобы на 100% мы сказали, что именно вакцинация спасла эту страну", - отметил врач.

Вместе с тем, по его словам, в Украине с хранением и транспортировкой вакцины Pfizer могут возникнуть трудности. Ведь препарат нужно хранить при температуре до -80 градусов по Цельсию, но в Украине пока нет такого оборудования.

"Я себе не представляю, как это должно происходить в районах, это не так просто. В крупных городах это может быть проще. Возможно, Pfizer обеспечит оборудованием, то есть логистикой. Но, если мы не будем говорить про эту вакцину Pfizer, то есть другие вакцины, которые не нуждаются в такой низкой температуры", - сказал Тарас Жиравецкий.

Отдельно он отметил, что вакцина от коронавируса разрабатывается, как РНК-вакцина. Она стимулирует выработку антител и иммунную реакцию организма, а также связывает патоген. Поэтому, предполагает врач, могут быть определенные побочные действия вакцины.

"Они должны быть описаны в инструкции, которая должна появиться в общем доступе. Мало того, они, чтобы набрать количество пациентов с побочными действиями, будут проводить и в дальнейшем исследования. Потому что эти исследования, которые провели, все равно не такие, это не сотня тысяч пациентов. Когда будет больше пациентов, будет больше замечаний о вероятности побочных действий", - рассказал нам врач.

Тарас Жиравецкий говорит, что сейчас трудно оценивать эффективность такой вакцины. Как пример, он назвал гепатит С, который также РНК-вирус, и от него вакцины пока нет.

"Здесь есть свои нюансы, но я думаю, лучше, если бы комментарии давали сами производители вакцины, если бы они не были ангажированы. Было бы интересно услышать их мнение", - сказал медик.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированы от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.

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