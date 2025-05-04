"Ганьбить українську націю": відома акторка рознесла Потапа

Акторка Віталіна Біблів висловилася про артистів-втікачів й пригадала про Потапа, який нині перебуває за кордоном. За її словами, він міг принести більше користі тут, але нині просто "ганьбить" нас своїми вчинками.
Про це Біблів сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Віталіни, вона засуджує відомих чоловіків, які скористалися можливістю опинитися за кордоном, а потім не повернулися.
"Звісно, ніколи не можна судити про людину, якщо ти не пройдеш шлях в її капцях. Наприклад, Потапа я засуджую, бо мені здається, що він більше користі приніс би тут. Чим зараз, те, чим він займається, ще плюс і ганьбить українську націю, культуру. Таких людей я засуджую", - зізналася Біблів.
Втім, вона не виключає, що певні люди дійсно можуть боятися опинитися на фронті. І такі персони навряд чи можуть чимось допомогти країні.
"Хоча ж не кожен може взяти зброю і піти захищати країну, на це потрібна сміливість. Якщо людина не бачить в собі цієї змоги та сили, то вона і тут буде всіх накручувати, і там від неї толку ніякого не буде. Тому тут 50 на 50", - зауважила акторка.
Також Біблів відповіла, чи зможуть українці пробачити Потапу та артистам, які опинилися в аналогічному становищі. Йдеться про Олега Винника, Влада Яму та інших.
"Це у суспільства треба запитувати, але я їх не вибачаю. Правда, я їх не вибачаю", - заявила Віталіна.
Репер, який на початку повномасштабної війни перебував за кордоном, потім приїжджав в Україну, але знов виїхав. Нині Потап виступає як "Slavic Balagan".
Тим часом його дружина Настя Каменських продовжує виступати в Україні, хоча також часто буває за кордоном. Нещодавно співачка з'явилася на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої, де зі сцени розповіла про стосунки з чоловіком. Каменських прокоментувала чутки про розлучення з Потапом і запевнила, що у них все добре.
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