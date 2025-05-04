"Ганьбить українську націю": відома акторка рознесла Потапа

Що акторка думає про Потапа

За словами Віталіни, вона засуджує відомих чоловіків, які скористалися можливістю опинитися за кордоном, а потім не повернулися.

"Звісно, ніколи не можна судити про людину, якщо ти не пройдеш шлях в її капцях. Наприклад, Потапа я засуджую, бо мені здається, що він більше користі приніс би тут. Чим зараз, те, чим він займається, ще плюс і ганьбить українську націю, культуру. Таких людей я засуджую", - зізналася Біблів.

Втім, вона не виключає, що певні люди дійсно можуть боятися опинитися на фронті. І такі персони навряд чи можуть чимось допомогти країні.

Віталіна Біблів чесно висловилася про Потапа (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Хоча ж не кожен може взяти зброю і піти захищати країну, на це потрібна сміливість. Якщо людина не бачить в собі цієї змоги та сили, то вона і тут буде всіх накручувати, і там від неї толку ніякого не буде. Тому тут 50 на 50", - зауважила акторка.

Також Біблів відповіла, чи зможуть українці пробачити Потапу та артистам, які опинилися в аналогічному становищі. Йдеться про Олега Винника, Влада Яму та інших.

"Це у суспільства треба запитувати, але я їх не вибачаю. Правда, я їх не вибачаю", - заявила Віталіна.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)