"Ганьбить українську націю": відома акторка рознесла Потапа

Акторка Віталіна Біблів висловилася про артистів-втікачів й пригадала про Потапа, який нині перебуває за кордоном. За її словами, він міг принести більше користі тут, але нині просто "ганьбить" нас своїми вчинками.

Що акторка думає про Потапа

За словами Віталіни, вона засуджує відомих чоловіків, які скористалися можливістю опинитися за кордоном, а потім не повернулися.

"Звісно, ніколи не можна судити про людину, якщо ти не пройдеш шлях в її капцях. Наприклад, Потапа я засуджую, бо мені здається, що він більше користі приніс би тут. Чим зараз, те, чим він займається, ще плюс і ганьбить українську націю, культуру. Таких людей я засуджую", - зізналася Біблів.

Втім, вона не виключає, що певні люди дійсно можуть боятися опинитися на фронті. І такі персони навряд чи можуть чимось допомогти країні.

Віталіна Біблів чесно висловилася про Потапа (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Хоча ж не кожен може взяти зброю і піти захищати країну, на це потрібна сміливість. Якщо людина не бачить в собі цієї змоги та сили, то вона і тут буде всіх накручувати, і там від неї толку ніякого не буде. Тому тут 50 на 50", - зауважила акторка.

Також Біблів відповіла, чи зможуть українці пробачити Потапу та артистам, які опинилися в аналогічному становищі. Йдеться про Олега Винника, Влада Яму та інших.

"Це у суспільства треба запитувати, але я їх не вибачаю. Правда, я їх не вибачаю", - заявила Віталіна.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)