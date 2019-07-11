К гадалке не ходи: Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз

Супрун дала рекомендации, как вылечить ячмень на глазу
Уляна Супрун рассказала, как вылечить ячмень на глазу, а также развеяла популярные мифы про избавление от этого неприятного недуга. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что с ним связано самое большое количество и очень богатый арсенал альтернативных методов лечения.
Популярнейшими "способами" являются плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.
Супрун призвала не полагаться на гадалок в вопросе своего здоровья (Иллюстративное фото: pixabay.com/ru/users/nvodicka)
Ячменем на глазу является гнойное острое воспаление сальной железы или волосистой части ресниц, которое возникает в результате инфицирования бактериями (часто стафилококком). Также он может быть водянистым. Данное воспаление редко приводит к серьезным последствиям, но причиняет заметные неудобства и боль.
Супрун рассказала, что нужно делать в случае появления ячменя на глазу:
Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение 1-2 недель, однако бывают случаи, когда нужно обращаться к врачу. Среди таких Супрун назвала:
Также руководительница Минздрава отметила, что возникновение ячменя на глазу не всегда можно предотвратить. В то же время есть базовые правила, которые уменьшат риск его появления:
Супрун напомнила, что ячмень как правило проходит сам собой, и в этом контексте еще раз призвала не связывать в этом случае победу над воспалением с "народной медициной".
"Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаза кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам", - говорится в публикации.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Как сообщалось ранее, недавно Супрун рассказала, что может вызвать ожирение и депрессию.
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