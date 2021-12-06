Гадалка обчистила жительницу Тернополя на 170 тысяч: угрожала проклятием и смертью

Схема мошенничества

Потерпевшая рассказала, что в тот день она поехала в Тернополь по делам из села Подгайчики Тернопольской области.

Там она встретила женщину, которая начала ее запугивать и рассказывать, что все родные ее умрут. Якобы в этом виноваты ценные вещи, на которых лежит проклятие.

21-летняя девушка поддалась внушению мошенницы и испугавшись за здоровье родных, взяла такси и вместе с гадалкой поехала к себе домой, в село Подгайчики.

Что происходило дальше, девушка не помнит. Она очнулась уже вечером, когда гадалки и след простыл.

Из дома исчезли все сбережения семья и ценные вещи – на общую сумму в 170 тысяч гривен.

Злоумышленница попала на камеры наблюдения. Ее лицо тяжело рассмотреть, но в полиции уверены, что местные жители помогут поймать преступницу. Ее поисками сейчас занимаются в правоохранительных органах.

Мошенница в Тернополе обчистила девушку на 170 тысяч гривен

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Как не попасть на удочку к гадалкам на улице

Уличные гадалки чаще всего используют гипноз. Человек при этом остается в сознании, он может ходить, видеть и слышать.

Но его разум практически отключается и оценивать критически ситуацию он не способен. И это не магический гипноз, а самый обыкновенный, который называют еще "гипноз Эриксона".

Суть этого гипноза состоит в том, что мошенники считывают информацию по лицу и быстро находят слабые места, куда начинаю бить в процессе разговора, затуманивая мозг.

Речь таких гадалок обычно льется без пауз и остановок, интонации волнообразные, дезориентирующие и раздражающие психику.

Они используют нестандартные обороты, переставляют слова в обычных фразах и запутывают сознание, которое начинает тормозить при обработке информации.

Гадалки при этом смотрят прямо в глаза и своим взглядом блокируют все внешние органы чувств у своей жертвы.

Они быстро переходят на "ты" и начинают использовать уменьшительно-ласкательные слова к жертве.

Надевайте "маску". Если у вас утомленный или обеспокоенный вид, то мошенники сразу же этим воспользуются. Также могут клюнуть и на мечтательный и сильно счастливый.

Не отвечайте. Никогда не отвечайте на вопросы гадалок на улице, не сообщайте, куда вы идете, не улыбайтесь, не вступайте с ними в контакт. Постарайтесь пройти мимо.

Не смотрите им в глаза. Не держите зрительный контакт. Когда проходите мимо них – опустите свой взгляд в землю или смотрите в другую сторону. Не позволяйте им заглянуть в ваши глаза.

Говорите твердое "нет". Если мошенники втянули вас в разговор, твердо отвечайте им "нет". Негативный ответ может сбить с толка такую гадалку, и она ослабит хватку.

Перебивайте их монотонную речь и задавайте отвлеченные вопросы. Можете самостоятельно ущипнуть себя за руку, чтобы вывести из транса.

Нецензурные выражения и проклятия. Этот метод срабатывает очень быстро. Даже если вы от рождения не используете такие слова в лексиконе, в данном случае – это может вас спасти.

Гадалки обычно очень суеверные и, если начать их проклинать – они быстро оставят вас в покое.

Не давайте им прикасаться к вам. Мошенницы стараются прикоснуться к своей жертве любым способом. Избегайте этого, не давайте им взять вас за руку.

Особенно это касается правой руки, так как там есть точка, которая отвечает за правое полушарие мозга и именно туда целится гадалка.

Привлекайте внимание. Если чувствуете, что не можете справиться самостоятельно и ваш разум начинает "уплывать", начинайте кричать и привлекать внимание других людей на улице.

Это, как минимум – спугнет мошенниц. Как максимум – к вам придут на помощь.