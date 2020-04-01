Фуфломицин от коронавируса: Супрун сделала резкое заявление

Коронаврус в Украине предлагают лечить противовирусным препаратом отечественного фармпроизводителя под назанием Протефлазид. Уляна Супрун убеждена, что подобное лекарство не сможет оказать эффективную помощь и объяснила почему.

По словам бывшего руководителя Минздрава, руководители определенных научных учреждений пытаются фактически "впарить" данное лекарство как якобы спасение от COVID-19. Также медик в своем Facebook обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятиях лженаукой.

Супрун рассказала, что вчера в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание "на откровенный фуфломицин" для профилактики и лечения коронавируса.

Препарат Протефлазид экс-чиновник назвала смесью трав, растворенных в спирте.

"Эти "лекарства" не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата", - говорится в публикации.

Супрун утверждает, что в сложные для страны и всего мира времена "такие "ноу-хау" впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности".

Кроме того, медик назвала институты НАМНУ "де-факто - обычными больницами".

"Поэтому эффективнее давать финансирования исследователям, которые реально занимаются правдивой наукой, а "институты" НАМНУ превратить в больницы, и их бюджет направить на медицинские услуги для граждан", - призвала Супрун.

Отметим, что известный журналист Денис Бигус также крайне резко высказался относительно данного препарата.

"И даже в страшном сне не мог представить, что эта по**ень будет всерьез ходить на официальном уровне", - написал он в Facebook.

Коронавирус в Украине предлагают лечить от скандальным препаратом (Фото: facebook.com/monti.czardas?)

Около недели назад журналист в своем проекте "Не ведись" посвятил препарату сюжет.

Видео: Украинцам рассказали о псевдолекарствах от коронавируса

Напомним, что 5 марта бывший руководитель украинского Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич завил, что было найдено эффективное лечение от коронавируса. Ученый проинформировал, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, а исследования дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские ученые начали разрабатывать первое отечественное средство для лечения коронавируса - это будет генерическая копия противовирусного препарата Авиган (Фавипиравир). Так, оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел 3 фазу клинических испытаний в США, а затем был испытан во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19.