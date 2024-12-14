На фронті загинув зірка "Довбуша" Яків Ткаченко

Яків Ткаченко загинув

Смерть зірки у соцмережах підтвердили його колеги. Акторка Ірма Вітовська опублікувала сумний допис у Facebook.

"Яків Ткаченко на щиті... Лети, дорогий і сердечний. Слава герою", - написала вона.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб... Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті... Пустка", - написала у публікації Алла Самойленко.

Обставини, за яких загинув актор, та подробиці щодо його поховання поки що не повідомляються.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16) Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Що відомо про Якова Ткаченка

Уродженець Дніпра у дитинстві хотів стати лікарем, як і його мама, але обрав для себе іншу професію. У 14 років хлопець потрапив до Народного театру, і це вплинуло на весь його подальший шлях.

Після школи майбутня знаменитість вступив до Дніпропетровського театрального коледжу, а згодом почав працювати у театрі. У 2011 році Яків вступив до КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, де вивчав режисуру драми.

Зніматися в кіно почав з 2003 року, а з розквітом українського кінематографу його кар'єра ще більш стрімко пішла вгору. У 2018 році Ткаченка номінували на українську національну кінопремію "Золота Дзиґа" як найкращого актора другого плану за роль Славіка у фільмі "Припутні".

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Що відомо про службу Якова Ткаченка

У березні 2022 року Яків вступив до лав ТрО рідного міста Дніпра. У складі ЗСУ він воював під Вугледаром, отримав звання молодшого лейтенанта, був головним сержантом взводу та в.о. командира взводу.

Отримав контузію та важке поранення, після чого пройшов реабілітацію та знову повернувся на війну. У лютому минулого року його демобілізували з війська, і він на якийсь час знову став займатися акторством. Проте вже у вересні цього року Ткаченко повідомив про рішення повернутися на фронт, вступивши до одного з елітних підрозділів.

Яків Ткаченко заигинув (фото: instagram.com/yakov_tkachenko)

У своїх інтерв’ю зірка говорив про те, що був демобілізований не через поранення, а за сімейними обставинами.

"Я був звільнений за сімейними обставинами. Поранення були, так, але після лікування я знову повернувся до своєї бригади. Так що за станом здоров’я я служив би й далі. Але тоді так склалися обставини, що моїй мамі потрібна була операція і крім мене ніхто не міг за нею доглядати. Я в неї один і других близьких родичів у неї немає. Так що я був змушений звільнитися", - розповідав Ткаченко.

Своє рішення піти на війну актор назвав цілком усвідомленим і добровільним:

"Це моє усвідомлене рішення. Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся - чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, - але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна".

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

До слова, фільмографія Ткаченка складається з таких робіт: "Дикий табун", "Червоний", "Припутні", "Ватага", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Лалібела", "Довбуш", "Перевізниця", "Татова Подряпинка" та інших.