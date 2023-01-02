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На фронті загинув відомий український режисер монтажу Віктор Онисько: яким він був

Віктор Онисько (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

На Донбасі загинув видатний український режисер монтажу Віктора Ониська. Він відомий такими кінороботами, як "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Віддана".

Про це повідомили у сторінці Довженко-Центру у Facebook.

Що відомо про Віктора Ониська

Про життя режисера монтажу поза фільмами не так багато інформації. Проте його професійна робота справді вражає. До фільмографії Віктора входить понад 15 робіт, які стали видатними в Україні та за її межами.

Серед них "Кава з кардамоном", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", "Холодна кров", "Ленінопад", "Сторожова застава", "Незламна" тощо.

У Віктора залишилася дружина та 9-річна донька.

Віктор Онисько з донькою (фото: facebook.com/olga.birzul)

"Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти", - пише його кохана Ольга.

Вона розповідає, що її чоловік двічі був "на нулі" - на Херсонщині та Донбасі. За весь цей час вони не мали жодного побачення.

Режисер монтажу під час служби на фронті (фото: facebook.com/olga.birzul)

"Від тебе у мене лишилася тільки 9-річна дівчинка з твоїми сірими очима. Завдяки тобі вона мала фантастичне дитинство з мотоциклами, велосипедами, наметами, лижами, музикою, балканськими горами та берлінськими концертами. Наша з тобою маленька доросла. Одна з тисяч невинних дітей, чиїх батьків вбила клята русня", - ділиться переживаннями Ольга.

Повідомлення Віктора другу з проханням повідомити про його смерть дружині, якщо це станеться (фото: facebook.com/olga.birzul)

Раніше ми розповідали про загибель відомого українського спортсмена в боях за Україну.

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