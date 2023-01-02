На фронті загинув відомий український режисер монтажу Віктор Онисько: яким він був

Що відомо про Віктора Ониська

Про життя режисера монтажу поза фільмами не так багато інформації. Проте його професійна робота справді вражає. До фільмографії Віктора входить понад 15 робіт, які стали видатними в Україні та за її межами.

Серед них "Кава з кардамоном", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", "Холодна кров", "Ленінопад", "Сторожова застава", "Незламна" тощо.

У Віктора залишилася дружина та 9-річна донька.

Віктор Онисько з донькою (фото: facebook.com/olga.birzul)

"Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти", - пише його кохана Ольга.

Вона розповідає, що її чоловік двічі був "на нулі" - на Херсонщині та Донбасі. За весь цей час вони не мали жодного побачення.

Режисер монтажу під час служби на фронті (фото: facebook.com/olga.birzul)

"Від тебе у мене лишилася тільки 9-річна дівчинка з твоїми сірими очима. Завдяки тобі вона мала фантастичне дитинство з мотоциклами, велосипедами, наметами, лижами, музикою, балканськими горами та берлінськими концертами. Наша з тобою маленька доросла. Одна з тисяч невинних дітей, чиїх батьків вбила клята русня", - ділиться переживаннями Ольга.

Повідомлення Віктора другу з проханням повідомити про його смерть дружині, якщо це станеться (фото: facebook.com/olga.birzul)