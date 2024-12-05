На фронті загинув відомий український музикант (фото)

Як повідомила артистка, трагічна подія сталася у понеділок, 2 грудня. Музикант загинув під час виконання бойового завдання на передовій.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали і запалювали серця. І ви їх чули і знаєте, просто не знаєте, що це він, тому що в кліпах була я", - зазначила співачка.

Юрій Мелофон (фото: instagram.com/melloffon)

Також вона згадала про перші дні війни. Саме Юрій Мелофон першим із усіх друзів написав співачці та запитав, що потрібно.

"На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший із усіх друзів і запитав, що потрібно по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була в ступорі", - зазначила Лавіка.

Навіть перебуваючи на фронті, Мелофон писав і питав, як справи, а також підтримував збори, які робила співачка.

"Юра так багато робив добрих справ і, навіть перебуваючи на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи. А коли загинув мій брат - він агітував увесь свій батальйон заходити в Дію та робити розголос моїй петиції, щоб зібрати голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся, і ти бійся", - згадала співачка.

Музикант створював ремікси на композиції Лавіки (фото: instagram.com/melloffon)

Про загибель Мелофона також написав ведучий Андрій Бабулех.

"Я довго думав, що писати, які слова підібрати? Лише вчора вранці він писав мені і шукав Санту, щоб привітати сина. Через кілька годин його не стало ... Він був доброю, відкритою і щирою людиною, що залишила за собою тільки добрі спогади!" - зазначив Бабулех.

Юрій Мелофон (фото: instagram.com/melloffon)

Що відомо про Юрія Мелофона

Юрію Мелофону було 39 років. Співпрацював із лейблом Moon Records.

Він був музикантом, діджеєм, працював із багатьма відомими українськими зірками, писав музику.

У Мелофона залишився маленький син. Музикант часто ділився у Instagram фото з хлопчиком, радів його успіхам і намагався, незважаючи на війну, зробити його дитинство щасливим та безтурботним.

Юрій Мелофон із сином (фото: instagram.com/melloffon)