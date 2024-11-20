На фронті загинув відомий український актор: фото Героя та подробиці

Стало відомо, що на війні загинув актор Петро Великий. Багато років він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка, а після початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення у Facebook заступника директора театру Олександра Майшева.
"На щиті... Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш Великий... Біль...", - зазначив він у своїй публікації.
Також він прикріпив посилання з реквізитами, щоб допомогти доньці артиста, яка також є актрисою театру.
У коментарях люди пишуть, що не вірять у жахливу новину і що більше не побачать талановитого артиста на сцені. Також висловлюють свої співчуття його сім'ї.
Повідомлення про смерть Великого з'явилося і на сторінці Чернігівського театру.
"На щиті. Петро Великий. Для вас - Голохвастов. Ерік. Юда. Бернар. Для нас - батько, актор, друг, воїн, Герой", - сказано у публікації.
Петро Великий (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)
Закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв ім. П. Котляревського.
Актор працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі з 2004 року.
Петро Великий (фото: teatr.cn.ua)
За свою кар'єру він зіграв понад 35 ролей, найбільш відомі з яких Голохвостий у "За двома зайцями", Петро у п'єсі "Земля", Кум Панас та князь Потьомкін у "Ніч перед Різдвом", Карпо в "Кайдашевій сім'ї", Назар Стодоля у "Назар Стодоля", Перелісник у "Лісовій пісні".
Петро Великий (фото: teatr.cn.ua)
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