На фронті загинув відомий український актор: фото Героя та подробиці

Стало відомо, що на війні загинув актор Петро Великий. Багато років він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка, а після початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення у Facebook заступника директора театру Олександра Майшева.

"На щиті... Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш Великий... Біль...", - зазначив він у своїй публікації.

Також він прикріпив посилання з реквізитами, щоб допомогти доньці артиста, яка також є актрисою театру.

У коментарях люди пишуть, що не вірять у жахливу новину і що більше не побачать талановитого артиста на сцені. Також висловлюють свої співчуття його сім'ї.

Скриншот

Повідомлення про смерть Великого з'явилося і на сторінці Чернігівського театру.

"На щиті. Петро Великий. Для вас - Голохвастов. Ерік. Юда. Бернар. Для нас - батько, актор, друг, воїн, Герой", - сказано у публікації.

Петро Великий (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

Що відомо про Петра Великого

Закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв ім. П. Котляревського.

Актор працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі з 2004 року.

Петро Великий (фото: teatr.cn.ua)

За свою кар'єру він зіграв понад 35 ролей, найбільш відомі з яких Голохвостий у "За двома зайцями", Петро у п'єсі "Земля", Кум Панас та князь Потьомкін у "Ніч перед Різдвом", Карпо в "Кайдашевій сім'ї", Назар Стодоля у "Назар Стодоля", Перелісник у "Лісовій пісні".

Петро Великий (фото: teatr.cn.ua)