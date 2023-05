На фронті загинув відомий львівський журналіст Віктор Петров: що про нього відомо (фото)

Що відомо про журналіста

"Сихівчанин навчався в Ліцеї "Оріяна", був хорошою людиною, завжди відгукувався, коли його щось просили, займався волонтерством та був членом громадських організацій", - пишуть у його редакції.

Віктор Петро ініціював створення кількох проєктів для розвитку України (фото: facebook.com)

Крім того, Віктор був членом команди Інституту Суспільних Ініціатив (ІСІ) та активістом.

Журналіст заснував "WHAT IF creative studio" та "Креативну школу What If".

Військовослужбовець, ексдепутат Львівської міськради Ігор Шолтис також висловив свої співчуття та великий жаль через загибель Віктора.

Журналіста призвали на службу під час війни (фото: facebook.com)

"Своїм добрим серцем та високим розумом ти врятував тисячі дітей від бруду вуличних спокус і безпросвітного майбуття. Ти жив для людей, а вони жили завдяки Тобі. Ти не жив "всупереч", а жив "за", - написав Шолтис на своїй сторінці у Facebook.

Віктор Петров (фото: facebook.com