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На фронті загинув український поет Тарас Ілля: коли відбудеться прощання з Героєм

Тарас Ілля загинув на війні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

На війні загинув поет Тарас Ілля, син українських поетів Валерія Іллі та Валентини Отрощенко. Хлопця мобілізували до війська влітку цього року.

Трагічну звістку на своїй сторінці у Facebook повідомила виконавча продюсерка "Громадського радіо" Ана Море, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.

Тарас Ілля загинув на війні

У публікації Море написала, що прощання з Героєм відбудеться у вівторок, 24 вересня. Його поховають на Лісовому кладовищі у Києві.

"Якщо ви знали Тараса (Генерала), чули його вірші чи легенди про привида парку Шевченка - прийдіть, будь ласка. Приносьте лише живі квіти. Я розумію, що це робочий день та лівий берег, але Валентина переконана, що цілому світу до них байдуже, а в такий страшний день дуже хочеться її підтримати", - зазначила Ана у своїй публікації.

Також авторка поста нагадала про те, що Тарас Ілля - лауреат премії імені Олеся Гончара. Цю відзнаку він отримав у 2013 році за збірку поезії "Коріння океану".

Тарас Ілля загинув (Фото: facebook.com/ayavnebesnemore) 

Тетяна Доній, викладачка КНУ ім. Тараса Шевченка, також висловилася про жахливу втрату у своїх соцмережах.

"Він був моїм студентом. Сором'язливий хлопець з іменем і прізвищем в кельтській традиції. Я мало його знала і, навіть, уявити не могла, що він воював. Героям вічна слава...", - повідомила жінка.

Тарас Ілля мобілізувався влітку (Фото: facebook.com/wbc.kyiv) 

У поетичних колах хлопця називали Генералом. Захисник також належав до фанатського руху "Динамо (Київ)", у цьому колі був відомий як Невідімка.

До слова, мама Героя, Валентина Отрощенко - поетка, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Працювала на посаді редакторки літературно-мистецького журналу "Основа", є авторкою поетичних збірок "Віра" та "В зозулиній тиші".

Батько захисника також був поетом та есеїстом. Пішов з життя у 2005 році.

Нещодавно Андрій Федінчик повідомив про загибель найкращого друга на війні.

Також наприкінці серпня стало відомо, що на фронті загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк.

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