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На фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу Майдану

Павло Каленіченко загинув на Сумщині (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На Сумщині 23 червня загинув учасник Революції Гідності Павло Каленіченко. Воїн пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Навіть після важкого поранення на Запорізькому напрямку він повернувся на передову й продовжив служити у розвідувальному батальйоні.

Про загибель військового повідомили на сторінці Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

"На російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко. Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, все це - був. Він дивом вижив на Майдані, де ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався у Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Павло був одним з активних засновників Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані. А ще допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон".

Відомо, що Павло вивчав правознавство в Академії праці і соціальних відносин, проживав у Києві.

Павло Каленіченко нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня (Facebook.com/ Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані)

"Пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення. ССО, згодом - розвідувальний батальйон. Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Отримав поранення ноги та ока. Вилікувався - та знову у бій", - пишуть у групі.

Відомо, що Павло загинув 23 червня Сумщині, де потрапив у засідку ДРГ.

Поки про дату і місце поховання Павла не повідомляють.

Павло Каленіченко пішов служити в армію з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну (Facebook.com/ Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані)

Раніше ми розповідали про те, що на фронті загинув 36-річний спортсмен Олександр Ільченко.

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Збройні сили Українизагибель героя