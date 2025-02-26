На фронті загинув талановитий український режисер

Відомий український режисер Віталій Кокошко загинув на війні в понеділок, 24 лютого. Він із перших днів повномасштабного вторгнення РФ узяв до рук зброю і пішов захищати нашу країну в лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост його доньки Ольги в соцмережі Facebook .

Віталій Кокошко загинув на фронті

Талановитому режисеру та продюсеру, який був засновником рекламного агентства Kinograf, було 58 років.

"Учора загинув мій батько, Віталій Кокошко. Це сталося в частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Я і моя мама вже на шляху до Києва. Скоро повідомимо деталі про те, коли та де можна буде попрощатися", - написала вона в публікації.



Віталій Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

"Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава!" - додала Ольга.



Скриншот поста Ольги Кокошко

Як відреагували в мережі

На сторінці Кокошка величезна кількість повідомлень від його друзів і близьких.

Одним із перших написав відомий маркетолог, засновник Fedoriv Group Андрій Федорів.

"Плачу. Не хочу вірити. Віталій Кокошко. Рідний! Ну як же так... Нестерпно боляче", - зазначив він.

Пізніше він поділився ще одним спогадом і показав архівні фото з "довоєнних" часів.

"2005 святково-веселий у Карпатах і 2022, за пару тижнів до повномасштабки - цей щасливий день разом і чарівний тихий зимовий ліс. Так ти завжди любив і смакував життя", - підписав він знімки.



Скриншот поста Андрія Федоріва

Маркетинг-директорка компанії "Асканія FMCG" Інна Сірченко також відреагувала на смерть режисера.

"Талант, харизма, скільки яскравих проєктів ти приніс у світ. Жах. Страшна втрата. Бренди "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка" - бачила особисто твої роботи для них і багато чого було створено в одній команді. І тільки нещодавно ти допомагав мені в особистих з порадою для підрозділу, якому допомагаємо зі створенням аудіороликів, білбордів, шукали з тобою call to action. А ти ним і сам був на 100%. Сум", - зазначила вона.



Віталій Кокошко з побратимами (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

"Рекламна галузь теж на фронті. І теж втрачає. Віталій Кокошко - один із ветеранів нашої індустрії. Його агентство десятки років було в топі найкреативніших. З перших днів на фронті. Ще одна втрата на відстані однієї руки", - зазначила Ivetta Delikatnaya.



Віталій Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

Що відомо про Віталія Кокошка

Закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю "Інженер-механік".

У 1988 році за протекцією потрапив на Одеську кіностудію як нічний водій знімальної групи. На наступній картині отримав підвищення до адміністратора, далі асистент оператора, заступник директора знімальної групи, директор кінокартини, інспектор виробництва, лінійний і виконавчий продюсер.



Віталій Кокошко під час роботи (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)

У 1998 році заснував рекламну агенцію Kinograf, яка тричі отримувала нагороду як "Найефективніша агенція року" в Україні.

Як режисер і продюсер Віталій Кокошко зняв понад 400 рекламних роликів. Він відомий своїми роботами з багатьма українськими брендами, серед яких "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка".



Віталій Кокошко (фото: facebook.com/vitaliy.kokoshko)