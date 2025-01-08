На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі"

Захищаючи Україну від загарбників, на фронті загинув відомий 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колеги артиста, хореографині Олени Головань.

На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.

"Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.

Володимир Раков загинув (фото: instagram.com/golovan_olena)

Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служив та на якому напрямку виконував бойові завдання.

Після того, як Раков пішов на війну, він вирішив видалити всі свої акаунти у соцмережах.

Реакція українців на трагедію

Сумна новина вразила фанів та колег-зірок артиста, тому вони активно залишають свої повідомлення про найпопулярнішого учасника та переможця шостого сезону шоу "Танцюють всі" під публікацією.

"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна памʼять, Герою", - відреагувала на загибель друга Оля Фреймут.

"Вову не можливо описати, він такий один, коли він заходив енергетика завжди мінялась. найталановитіший, найдобріший", - прокоментувала донька телеведучої.

"Пі*дец! Господи! Не можу повірити в це! Світла памʼять", - написала Ілона Гвоздьова.

Біографія Володимира Ракова

Володимир народився у 1995 році в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.

У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.

Володимир Раков (stb.ua)

Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.

У 2008 році на телеканалі СТБ вийшло танцювальне шоу "Танцюють всі", яке привернуло увагу Ракова. Хоча він був занадто юний, щоб брати участь у проєкті, він захоплено спостерігав за виступами учасників, мріючи, що одного дня також з'явиться на сцені.

Мрія майбутньої зірки здійснилася у 2013 році, коли він став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.

Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря "Kozar Dance Theatre".

Хореографа також запрошували для зйомок у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту "Время и Стекло" та інших.