На фронті загинув Павло Петриченко

Що відомо про загибель Павла Петриченка

Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.

"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала вона.

Петриченко загинув на фронті (скріншот)

Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.

"Сьогодні, кілька годин тому, Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн – на полі бою. Паша Петриченко, на щиті Біль, сльози, памʼять", - написав він.

Допис Лачена (скріншот)

Ким був Павло Петриченко

До повномасштабної війни РФ проти України чоловік працював проектним менеджером та був учасником громадських ініціатив. А незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.

Спочатку він волонтерив, а у квітні того ж року чоловік пішов захищати Україну на фронті.

"У ЗСУ я хотів піти ще на початку лютого. Я не хотів волонтерить, відверто кажу. Тому що в мене, по-перше, не було в цьому ніякого досвіду. По-друге, я не воював з 2014 по 2022 рік, і було якесь моральне переконання, що от тепер мій час піти на війну", - розповідав Петриченко в інтерв'ю.

"Я навіть готувався, купив якийсь базовий набір речей. Бо розумів, що як почнеться велика мобілізація – з цим 100% будуть проблеми, тому що важко одразу одягнути багато людей. Але через те, як розвивалися події, я затримався у Києві", - додавав він.

Чоловік служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Петриченко був аеророзвідником.

Павло Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

Він керував дроном, аби розвідати позиції ворога та коригував вогонь по окупантах.

"Якби не війна, я б нізащо не став військовим. Мені 30 років, в мене вища освіта - не військова, і починати зараз в армії простим солдатом, виконувати накази, навіть правильні, - мене б це не задовільнило", - говорив Петриченко в інтерв'ю влітку 2022 року.

Петриченко загинув (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

29 березня цього року Петриченко публічно заговорив про те, як важливо звернути увагу на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино. Протягом декількох годин вона набрала необхідну кількість підписів.

На війні загинув аеророзвідник Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

"Це величезна проблема. Як я зазначаю в петиції, військові потрапляють в стресові умови, в тяжку ситуацію - війна, обстріли, бої. І телефон стає єдиною розрадою, швидким доступом до розваги, яка може викликати залежність. Я сержант, працюю зі своїм особовим складом", - говорив Петриченко наприкінці березня.

"Особисто в моєму підрозділі цього немає, мене турбує це питання на національному рівні. Ми за цим слідкуємо, працюємо з людьми, розуміємо, що у них на думці, який психологічний стан", - додавав він.

Вже 2 квітня президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками щодо посилення контролю за онлайн-казино в Україні.

Активіст, волонтер та військовий не тільки захищав Україну на фронті. Він боровся проти ігроманії, яка шкодила бійцям та цивільним.

Реакція українців на загибель Петриченка

Про загибель військового за декілька годин до офіційного оприлюднення інформації почали говорити блогери та Telegram-канали. Однак імені того, хто повернеться додому "на щиті", ніхто не казав.

Зокрема, активіст Стерненко писав, що "у такі моменти хочеться стати атеїстом".

Дописи Стерненка (скріншот)

А письменник Лір писав, що не може повірити у те, що сталося.

"Той момент, коли вже тупо дереалізація, мозок просто заперечує", - зазначав військовий.

Допис Ліра (скріншот)

Також, ще до оприлюднення офіційної інформації, висловився активіст Карась. Він теж не став називати імен. Але дав зрозуміти, що це велика втрата.

"Загинути в бою за Батьківщину - найвища доблесть і честь. Ніколи не буде соромно. Навіки буде слава. Декому живому варто заздрити таким мертвим. Герби, а не бренди. БРки, а не купюри", - написав Карась.

"Слава козаку. Земля пухом. Розкривайте ворота раю. Ми не раби - ми куємо власної країни долю. Тому і такою дорогою ціною", - додав він.

Допис Карася (скріншот)

Згодом, коли загибель Петриченка підтвердили, українці не приховували суму. У коментарях вони пишуть: