На фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцем

Захищаючи Україну на фронті від російських окупантів, загинув молодий воїн ЗСУ Михайло Кознюк, який був головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти. Герой перед повномасштабним вторгненням інтервентів запам'ятався багатьом українцям своїм інтерв'ю із дивовижною розповіддю про роботу вівчаря.

"Ця проклята війна обірвала життя прекрасного Захисника України - Кознюка Михайла Івановича 1996 року народження із с.Буковець, який служив головним сержантом 2 гірничо-штурмової роти", - йдеться у публікації.

Боєць пішов у вічність 12 лютого в результаті поранення, отримані через ворожий артилерійський обстріл на Донецькому напрямку.

У селищній раді висловили щирі співчуття та низький уклін батькам Михайла Марії Миколаївні та Івану Юрійовичу "та всім рідним за справжнього Героя України".

Воїн ЗСУ Михайло Кознюк (фото: facebook.com/verkhovyna.selushna.rada)

Як зазначили у Буковецькій гімназії, випускником якої був Кознюк, незважаючи на свій молодий вік, у нього були "золоті" руки та серце, він "був працьовитим і мужнім, справжнім патріотом".

"Висловлюємо найщиріші співчуття батькам та рідним. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати найріднішої людини. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - розповіли у навчальному закладі у Facebook.

Михайло вступив до лав українського війська у грудні 2021 року, підписавши контракт із ЗСУ. А перед цим, 2015-го, вийшов сюжет з інтерв'ю, після якого Кознюк набув популярності, розповідаючи діалектом про життя на гірській долині на Закарпатті та про премудрості роботи вівчаря.

Відео з цим самим сюжетом

Ось як передає Сергій Іщенко у паблиці Фастівського району слова капелана 8-го Окремого Гірсько-Штурмового батальйону, священника Іоана Турчинського про смерть земляка:

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар! Усі тримбіти виют, гори плачут.... Михайлику, друже, брате і побратиме! Скільки разом бачили, скільки разом пережили... ти вже ідеш на вічну полонину - пасти вівці Господні!... Ти спустивси в долини (з горів) аби показати тим, шо йдут у верхи (Буковель) де є справжня благодать, де є Україна!!! Спи спокійно!..."

Головний сержант другої гірничо-штурмової роти Михайло Кознюк (фото: facebook.com)