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На фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцем

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Понеділок 13 лютого 2023 23:18
На фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцем Колаж РБК-Україна: на фронті загинув боєць ЗСУ Михайло Кознюк
Автор: Володимир Костирін

Захищаючи Україну на фронті від російських окупантів, загинув молодий воїн ЗСУ Михайло Кознюк, який був головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти. Герой перед повномасштабним вторгненням інтервентів запам'ятався багатьом українцям своїм інтерв'ю із дивовижною розповіддю про роботу вівчаря.

Про загибель українського захисника повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.

"Ця проклята війна обірвала життя прекрасного Захисника України - Кознюка Михайла Івановича 1996 року народження із с.Буковець, який служив головним сержантом 2 гірничо-штурмової роти", - йдеться у публікації.

Боєць пішов у вічність 12 лютого в результаті поранення, отримані через ворожий артилерійський обстріл на Донецькому напрямку.

У селищній раді висловили щирі співчуття та низький уклін батькам Михайла Марії Миколаївні та Івану Юрійовичу "та всім рідним за справжнього Героя України".

На фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцемНа фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцемВоїн ЗСУ Михайло Кознюк (фото: facebook.com/verkhovyna.selushna.rada)

Як зазначили у Буковецькій гімназії, випускником якої був Кознюк, незважаючи на свій молодий вік, у нього були "золоті" руки та серце, він "був працьовитим і мужнім, справжнім патріотом".

"Висловлюємо найщиріші співчуття батькам та рідним. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати найріднішої людини. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - розповіли у навчальному закладі у Facebook.

Михайло вступив до лав українського війська у грудні 2021 року, підписавши контракт із ЗСУ. А перед цим, 2015-го, вийшов сюжет з інтерв'ю, після якого Кознюк набув популярності, розповідаючи діалектом про життя на гірській долині на Закарпатті та про премудрості роботи вівчаря.

Відео з цим самим сюжетом

Ось як передає Сергій Іщенко у паблиці Фастівського району слова капелана 8-го Окремого Гірсько-Штурмового батальйону, священника Іоана Турчинського про смерть земляка:

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар! Усі тримбіти виют, гори плачут.... Михайлику, друже, брате і побратиме! Скільки разом бачили, скільки разом пережили... ти вже ідеш на вічну полонину - пасти вівці Господні!... Ти спустивси в долини (з горів) аби показати тим, шо йдут у верхи (Буковель) де є справжня благодать, де є Україна!!! Спи спокійно!..."

На фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцемНа фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцемНа фронті загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк, воїн із золотими руками і серцем

Головний сержант другої гірничо-штурмової роти Михайло Кознюк (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня в Донецькій області в повітряному бою загинув 24-річний пілот Данило Мурашко, який під час виконання бойового завдання був підбитий ворожим винищувачем, і відвів свій штурмовик Су-25 від житлових будинків.

Нагадаємо, що перед цим у січні, захищаючи Україну, загинув 38-річний воїн-спортсмен Максим Чумак із позивним "Дар", нацгвардієць та майстер спорту з дзюдо та самбо.

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