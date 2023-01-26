На фронті загинув народний герой України - Роман Бабич. Він врятував сотні життів

Роман Бабич - народний герой України та бойовий медик із позивним "Диск" загинув на фронті. Він з 2014 року брав участь у військових діях на Донбасі, вирушивши туди добровільно.
Про трагічну новину повідомив на сторінці Facebook журналіст Олександр Мамай.
"Хороші новини на сьогоднішній день закінчилися. Ось і погана. На фронті загинув Роман Бабич – Народний Герой України, бойовий медик. Він особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, з опорних пунктів шахти Бутівка, РЛС "Зеніт", – написав Мамай.
Олександр Мамай нагадав усім українцям, що Роман урятував життя сотням військових.
"Познайомилися з Романом у 2015 році під час зйомок у селі Водяне. На жаль, йдуть найкращі...", - резюмував він.
Загалом бойовий медик урятував життя близько 600 захисників України. Про це розповіли волонтери проекту "Ветерани.UA".
Роман Бабич здобув освіту медика (фото: Роман Бабіч/Facebook)
Роман Бабич народився на Сумщині 1985 року. Йому було лише 37 років...
Він навчався за фахом лікар загальної практики у Національному медичному університеті імені Богомольця.
Роман служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади і віддав своє життя за Україну...
Нагадаємо, що, захищаючи Україну, загинув воїн-спортсмен із позивним "Дар".
Як ми раніше повідомляли, ЗСУ отримали 15 пікапів, які стануть на захист неба над Києвом.