На фронті загинув народний герой України - Роман Бабич. Він врятував сотні життів

Ким був Роман Бабич

"Хороші новини на сьогоднішній день закінчилися. Ось і погана. На фронті загинув Роман Бабич – Народний Герой України, бойовий медик. Він особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, з опорних пунктів шахти Бутівка, РЛС "Зеніт", – написав Мамай.

Олександр Мамай нагадав усім українцям, що Роман урятував життя сотням військових.

"Познайомилися з Романом у 2015 році під час зйомок у селі Водяне. На жаль, йдуть найкращі...", - резюмував він.

На фронті загинув Роман Бабич (фото: facebook.com/oleksandr.mamay.1)

Загалом бойовий медик урятував життя близько 600 захисників України. Про це розповіли волонтери проекту "Ветерани.UA".

Роман Бабич здобув освіту медика (фото: Роман Бабіч/Facebook)

Роман Бабич народився на Сумщині 1985 року. Йому було лише 37 років...

Він навчався за фахом лікар загальної практики у Національному медичному університеті імені Богомольця.

Роман служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади і віддав своє життя за Україну...