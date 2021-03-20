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На фронте защищая Украину погиб молодой морпех: фото 25-летнего героя

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе погиб военный ВСУ, младший сержант Андрей Грабарь из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС имени контр-адмирала Михаила Белинского. Боец скончался в результате вражеского обстрела из минометов 120-го калибра вчера вблизи Водяного в зоне ООС.

Об этом 20 марта передали в пресс-службе воинской части на странице в Facebook.

Морпеху из Николаева было только 25 лет. Он родился 14 сентября 1995 года.

"Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа", - говорится в сообщении.

В ОБрМП также рассказали, что позиции бойцов ВСУ попали под обстрел не только крупнокалиберных минометов, но и гранатометов различных систем.

"Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину! Навеки в строю…" - говорят побратимы воина.

В сети показали фото молодого героя, которій отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов.

Морпех Андрей Грабарь (фото с Facebook-страницы "Україна Нездоланна")

Ранее сообщалось, что 18 марта на фронте возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный.

Напомним, что перед этим от пули снайпера погиб 30-летний боец ООС Александр Пекур.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассвоенныеООС
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