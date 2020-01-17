На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

На передовой погиб старший солдат Игорь Химичук
На Донбассе на фронте погиб военный, старший солдат Игорь Химичук. Жизнь украинского бойца оборвала 16 января пуля вражеского снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.
Как рассказал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook, воин был допущен к исполнению обязанностей в 72-ю отдельную мехбригаду имени Черных Запорожцев.
Химичук был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК под Житомиром.
В Чудновской ОТГ 17 января объявили трехдневный траур.
Напомним, что 72-я омбр выполняет боевые задачи в районе Золотого Луганской области.
Гибель Химичука стала уже пятой боевой потерей сил ООС на передовой в 2020 году.
"Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - говорится в публикации.
Военный ВСУ Игорь Химичук (Фото: facebook.com)
Пользователи сети также скорбят о потере и высказывают слова поддержки родным и близким воина, а также благодарят за мужество на защите Украины от оккупантов.
Скрин комментариев facebook.com/vitaliy.bunechko