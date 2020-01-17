На фронте от пули снайпера погиб молодой воин (фото)

На Донбассе на фронте погиб военный, старший солдат Игорь Химичук. Жизнь украинского бойца оборвала 16 января пуля вражеского снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.

Как рассказал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook, воин был допущен к исполнению обязанностей в 72-ю отдельную мехбригаду имени Черных Запорожцев.

Химичук был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК под Житомиром.

В Чудновской ОТГ 17 января объявили трехдневный траур.

Напомним, что 72-я омбр выполняет боевые задачи в районе Золотого Луганской области.

Гибель Химичука стала уже пятой боевой потерей сил ООС на передовой в 2020 году.

"Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - говорится в публикации.

Военный ВСУ Игорь Химичук (Фото: facebook.com)

Пользователи сети также скорбят о потере и высказывают слова поддержки родным и близким воина, а также благодарят за мужество на защите Украины от оккупантов.

Соболезнования родным;

Вечная память герою;

Вечная память и слава герою-земляку. Сочувствуем. Скорбим;

Искренние соболезнования родным и вечная память героям!

Герои не умирают... вечная слава воину Игорю;

Вот и стало на небесах на еще одного ангела больше, светлая память...

Скрин комментариев facebook.com/vitaliy.bunechko