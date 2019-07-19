На фронте погиб 28-летний снайпер: дома остались мама, жена и дети (фото)

Прощание с погибшим героем состоится в Хмельницком 21 июля на площади Независимости
На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Бигус. 28-летний старший солдат служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Боец погиб 18 июля от ранений во время выполнения боевого задания. Как сообщили в пресс-службе Хмельницкого облсовета, прощание с военнослужащим состоится в воскресенье, 21 июля, в 12.00 на площади Независимости.
Снайпер 1991 года рождения подорвался на растяжке в зоне проведения ООС.
Богдан Бигус родом из Хмельницкого. Воин возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочные ранения погиб на месте. Его побратима госпитализировали.
У Богдана осталась мама, жена и двое маленьких детей.
Военный ВСУ Богдан Бигус погиб 18 июля на Донбассе (Фото: facebook.com/pressjfo.news)
Военный комиссар Хмельницкого областного комиссариата Сергей Присяжнюк уже сообщил о трагедии маме Богдана, передают местные СМИ.
"Сейчас делаем все необходимое, чтобы быстрее доставить тело военного домой. Пока точная дата похорон не известна. Об этом будет сообщено позже", - сказал он.
В комментариях к сообщению пользователи сети выражают соболезнования родным и близким погибшего молодого воина и высказывают слова благодарности за его отвагу и мужество, за защиту от оккупантов.
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Как сообщалось ранее, недавно под Авдеевкой погиб военный 92-ой отдельной механизированной бригады.
Также мы писали о том, что скончался еще один военный ВСУ, который попал под обстрел колонны ДонОГА.
Напомним, на днях в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.