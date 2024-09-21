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Фреймут блиснула глибоким декольте й "нарвалася" на хейтерів (фото)

Субота 21 вересня 2024 20:12
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Фреймут блиснула глибоким декольте й "нарвалася" на хейтерів (фото) Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Ольга Фреймут поділилася новим "луком", який вона "вигуляла" у Лондоні. Сукня мала ефектний вигляд, але не обійшлося без критики. Втім, Фреймут мовчати не стала.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Як зараз виглядає Ольга Фреймут

Так, ведуча відвідала бізнес-івент. І для нього вона обрала стильний лук. Фреймут приміряла шкіряну сукню у трендовому шоколадному кольорі, яка підкреслила її талію та зробила "вау-ефект" завдяки глибокому декольте та акцентній вставці з тканини.

Фреймут блиснула глибоким декольте й &quot;нарвалася&quot; на хейтерів (фото)

Фреймут ошелешила глибоким декольте (фото: instagram.com/freimutolia)

Свій образ вона доповнила невеликим клатчем та чорними гостроносими туфлями. При цьому Фреймут зробила макіяж з акцентом на губи й не стала збирати волосся.

Фреймут блиснула глибоким декольте й &quot;нарвалася&quot; на хейтерів (фото)

Фреймут блиснула глибоким декольте й &quot;нарвалася&quot; на хейтерів (фото)

Фреймут вразила стильним "луком" (фото: instagram.com/freimutolia)

Як реагує мережа

Нові фото ведучої викликали бурхливу реакцію фанів. Вони пишуть:

  • "Дуже гарне фото, справжня леді"
  • "Яка ви чарівна"
  • "Красуня".

Втім, не обійшлося і без хейтерів, на яких "нарвалася" зірка. Зокрема, під дописом Фреймут з'явився коментар з критикою її вбрання.

"Гарне фото... Але невже немає такого етикету, що груди не потрібно наполовину виставляти... Куди чоловікам дівати очі", - написала користувачка.

І ведуча мовчати не стала. Вона відреагувала на негативний коментар.

"Соромитися свого тіла, маєте на увазі? Не думаю", - лаконічно відповіла Фреймут.

Фреймут блиснула глибоким декольте й &quot;нарвалася&quot; на хейтерів (фото)

Фреймут відреагувала на критику (скріншот)

До слова, раніше блогерка Сімбочка розповіла, що втратила дитину.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як насправді Оля Полякова співає наживо.

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Ольга Фреймут Зірки шоу-бізнесу
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