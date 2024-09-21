Фреймут блиснула глибоким декольте й "нарвалася" на хейтерів (фото)
Ведуча Ольга Фреймут поділилася новим "луком", який вона "вигуляла" у Лондоні. Сукня мала ефектний вигляд, але не обійшлося без критики. Втім, Фреймут мовчати не стала.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.
Як зараз виглядає Ольга Фреймут
Так, ведуча відвідала бізнес-івент. І для нього вона обрала стильний лук. Фреймут приміряла шкіряну сукню у трендовому шоколадному кольорі, яка підкреслила її талію та зробила "вау-ефект" завдяки глибокому декольте та акцентній вставці з тканини.
Фреймут ошелешила глибоким декольте (фото: instagram.com/freimutolia)
Свій образ вона доповнила невеликим клатчем та чорними гостроносими туфлями. При цьому Фреймут зробила макіяж з акцентом на губи й не стала збирати волосся.
Фреймут вразила стильним "луком" (фото: instagram.com/freimutolia)
Як реагує мережа
Нові фото ведучої викликали бурхливу реакцію фанів. Вони пишуть:
- "Дуже гарне фото, справжня леді"
- "Яка ви чарівна"
- "Красуня".
Втім, не обійшлося і без хейтерів, на яких "нарвалася" зірка. Зокрема, під дописом Фреймут з'явився коментар з критикою її вбрання.
"Гарне фото... Але невже немає такого етикету, що груди не потрібно наполовину виставляти... Куди чоловікам дівати очі", - написала користувачка.
І ведуча мовчати не стала. Вона відреагувала на негативний коментар.
"Соромитися свого тіла, маєте на увазі? Не думаю", - лаконічно відповіла Фреймут.
Фреймут відреагувала на критику (скріншот)
До слова, раніше блогерка Сімбочка розповіла, що втратила дитину.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як насправді Оля Полякова співає наживо.