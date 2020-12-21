Французский певец посвятил песню известному украинцу, которого убили россияне

Французский певец Поль Манондиз записал песню "Місяць на небі", которую он посвятил всемирно известному украинскому оперному певцу и добровольцу Василию Слипаку, которого убили на Донбассе российские наемники в 2016 году.

"Сегодня исполнилось бы 46 лет Василию Слипаку, известному украинскому певцу, который оставил лучшие оперные сцены Европы, чтобы защитить свой родной дом от российского агрессора. До его дня рождения французский певец с украинской душой Поль Манондиз презентует перепевку композиции "Місяць на небі", которую вы все могли слышать в исполнении "Мифа" (позывной Слипака на фронте - ред.) на одном из последних видео на востоке Украины... Именно этот кусочек звучит в самом начале песни Поля. До мурашек!" - говорится в описании на Facebook-странице сообщества MVUA.

Поль Манондиз в очередной раз показал, что у него - украинское сердце

Добавим, что эта песня в исполнении француза войдет в его второй украиноязычный альбом "Місія на небі". Он будет посвящен, говорит Поль, "ангелам Украины – всем нашим героям, которые рискуют жизнью за нашу свободу, которые отдают свою жизнь за идею независимого государства – за территорию, историю, язык для новых поколений".

"В названии пластинки обыграно название песни "Місяць на небі", как метафору относительно погибших воинов – ангелов, которые, защищая Украину, идут на небеса... Эту песню на одном из последних видео поет, заряжая оружие, под звуки неприятельской канонады, Герой Украины Василий Слипак. "Миф". Легенда. Оперный певец, который покинул блестящую карьеру во Франции и по зову сердца двинулся на восток, защищать Единую и Неделимую свою Украину. Для альбома я отобрал самые красивые и символические украинские песни, чтобы показать, какая красивая, содержательная украинская музыка и сколько в ней чувств!" – говорит французский певец.

Украинцы оценили новую композицию артиста.

Неймовірно! Щиро вам вдячна!

Чудово, з надривом.

Дуже сильно!

Дякую, дуже чуттєво.

Є свій шарм і своє обличчя

Дякую вам! До сліз!

Дуже щиро, чесно і просто неймовірно!

Напомним, что недавно Манондиз принял участие в рождественско-новогоднем проекте "Кришталеві візерунки", в рамках которого записал праздничную песню "Я хочу".

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