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Во Франции нашли способ лечения от коронавируса: все подробности

STYLERКоронавирус    05.04.2020 - 20:54
Во Франции нашли способ лечения от коронавируса: все подробности
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус будут лечить плазмой крови

Коронавирус в мире по состоянию на 5 апреля диагностирован уже у 1 225 360 человек. Во Франции предложили метод лечения с помощью переливания плазмы крови выздоровевших от коронавируса. На текущий момент во Франции зафиксировано более 90 тысяч заражений. По мнению медиков, переливание плазмы может положительно сказаться на лечении.

Французские врачи проведут клинические испытания еще одного предполагаемого метода лечения коронавирусной инфекции — переливания больным пациентам плазмы от пациентов, которые выздоровели. Об этом сообщает государственная организация Assistance publique — Hopitaux de Paris (AP-HP), которая объединяет больницы Парижа и его пригородов.

"Плазма тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал организм, и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом", — говорится в заявлении организации.

Донорами смогут стать только те люди, которые выздоровели за 2-3 недели до сдачи крови. Им придется пожертвовать по 600 мл плазмы. В группу для клинических испытаний войдет всего 200 человек. При этом испытывать такую методику лечения от коронавируса будут только на 60 больных. Если исследование покажет положительные результаты, ученые перейдут к новому этапу исследования.

Стоит отметить, что с начала вспышки эпидемии COVID-19 в мире погибло более 65 тысяч человек.

Напомним, что ранее ученые раскрыли главную особенность коронавируса SARS-CoV2.

Ранее эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе.

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