Фотограф показал кадры из COVID-отделения больницы в Ужгороде: люди, одумайтесь

В сети показали, как сейчас выглядит отделение для коронавирусных больных в Ужгороде. Оно сейчас просто забито пациентами, нуждающимися в кислородной поддержке.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook фотограф Сергей Худак.
Он показал снимок больного мужчины, за жизнь которого сейчас борются медики. По словам Сергея, в мае в этом отделении было 40 пациентов, а сейчас тут 75 больных.
"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже просят с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в коронавирусном отделены этого учреждения было до 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас – 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", – написал Худак.
В комментариях украинцы отреагировали на фото пациента и написали, что об этом думают.
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