Фотограф показал кадры из COVID-отделения больницы в Ужгороде: люди, одумайтесь

Он показал снимок больного мужчины, за жизнь которого сейчас борются медики. По словам Сергея, в мае в этом отделении было 40 пациентов, а сейчас тут 75 больных.

"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже просят с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в коронавирусном отделены этого учреждения было до 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас – 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", – написал Худак.

Так выглядит отделение коронавирусных больных в Ужгороде (фото: .facebook.com/serhiy.hudak)

В комментариях украинцы отреагировали на фото пациента и написали, что об этом думают.