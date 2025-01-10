Фотограф Кароль і Полякової отримав вирок за розбещення і зґвалтування: що відомо

Так, прес-служба Офісу генерального прокурора повідомляє, що зірковий фотограф протягом 2017-2020 років ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру. Це все відбувалося, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Затримали Олександра у листопаді 2020-го. Тоді правоохоронцями було встановлено, що чоловік у салоні авто розбещував 15-річну дівчину.

Затримання Олександра Ктиторчука (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Також протягом кількох років чоловік він на території Києва та Обухівщини вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших на той час невстановлених малолітніх дівчат.

У травні 2022-го правоохоронці встановили, що загалом Олександр Ктиторчук скоїв 18 сексуальних злочинів.

Фотографа підозрювали у кількох серйозних злочинах, включаючи сім випадків зґвалтування, три випадки розбещення неповнолітніх, а також у порушеннях, пов'язаних з виготовленням і розповсюдженням порнографії та сексуальним насильством.

Злочини мали місце під час фотосесій та в автомобілі, спеціально облаштованому для таких дій.

У результаті Ктиторчук був визнаний винним у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні порнографічних матеріалів.

Олександр Ктиторчук (скріншот відео)

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років та 10 місяців позбавлення волі, а також заборонив працювати з малолітніми та неповнолітніми протягом трьох років.

Зазначимо, що у публікації не вказано прізвище фотографа, але редакція Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?" стверджує, що мова йде про українського фотографа Олександра Ктиторчука.

Вказано, що для чоловіка позували такі відомі артисти, як Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських, Влад Яма, Наталія Могилевська, Віктор Павлік, Світлана Лобода та інші. Крім того, він працював із кількома телепроєктами.