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Фото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогда

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 10:19
Фото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогда
В Киеве на Пасху на улицах не было людей (фото: РБК-Украина)

В Киеве на Пасху на улицах не было видно людей из-за карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта по 24 апреля. Из-за строгих ограничительных мер и постоянных предупреждений оставаться дома, киевляни послушались советов и решили праздновать светлый праздник Пасхи в своих квартирах. Так, например, в сети появились фотографии с безлюдными улицами Киева, на которых абсолютно нет людей. Кадры опубликовала на своей Facebook-странице журналист Кристина Бердынских.

"Пасхальный Киев.(14.00 - 15.00) Все дома", - подписала снимки Кристина.

Фото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогдаФото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогдаФото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогдаФото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогдаВ сети опубликовали фото Киева на Пасху (фото: facebook.com/kristina.berdinskikh)

На фотографиях, которые сделала журналист, можно увидеть район Подола, Контрактовую площаль, Майдан Незалежности. На всех кадрах не видно ни души, они напоминают сцену из фильма про Апокалипсис. Кстати, машин на фотографиях также не наблюдается.

Пользователи сети отреагировали на снимки в комментариях.

  • Все утречком уже с корзинами и пакетами в сторону Лавры и т.д погуляли.
  • С удовольствием посмотрела на Киев!
  • Для распространения заразы хватит и московитиго прихода, всех зазывали во главе с Новинским.
  • У дворах трошки інша ситуація: люди ходять з пакетами парами і по одному.

Фото пасхального Киева потрясли сеть: таким его не видели никогдаСкриншот комментариев (Facebook)

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