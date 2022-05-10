Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!

На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе сейчас находятся около тысячи украинских военных, среди них сотня раненых. Они - в ужасных условиях и нуждаются в срочной эвакуации.
Об этом сообщили в Telegram полка Азов.
На кадрах украинские защитники, получившие тяжелые ранения. У некоторых отсутствуют верхние и нижние конечности. Они нуждаются в надлежащем уходе, которого заслуживают.
Сейчас они в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.
"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создано, спасая раненых людей", - заявили азовцы.
Эти фото, эти условия должен видеть весь цивилизованный мир. На жутких кадрах - защитники Мариуполя.
"Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/polkazov
Сейчас власти прилагают усилия для эвакуации раненых украинских военных и медиков по процедуре "экстракшн".
Экстракшн (extraction) - это процедура быстрого вывода военных или гражданских с места ведения боевых действий в безопасное место с привлечением третьей нейтральной стороны и поддержки представителей международного сообщества.
Сейчас известно, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.
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