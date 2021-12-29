Форте, экстра, лонг и рапид: что на самом деле означают приставки в названиях лекарств

Приставки в названиях лекарственных средств могут рассказать потребителю многое. Например, как часто их надо принимать, быстро ли они подействуют, есть ли в препарате добавленные компоненты и тому подобное.

Об этом в Facebook рассказал врач-невролог Евгений Скрипник.

Ретард

Такая приставка значит, что препарат имеет пролонгированный эффект по сравнению с тем, что не содержит слова "Рапид" в названии.

Действующее вещество высвобождается постепенно, поэтому лекарственное средство можно принимать реже, чем обычное.

Например: Раптен 50 мг 2-3 раза в день, а Раптен Ретард 100 мг - 1 раз в сутки.

Форте

Это значит, что препарат усиленного действия и содержит большую концентрацию действующего вещества

Например: Цитрамон содержит ацетилсалициловую кислоту 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеин 30 мг, а Цитрамон Форте - ацетилсалициловую кислоту 320 мг, парацетамол 240 мг, кофеин 40 мг.

Плюс

Такая приставка означает, что помимо основного препарата добавляется другой препарат. Часто добавляется к антигипертензивным препаратам мочегонные. Например: в состав Берлиприла Плюс входят эналаприл и гидрохлортиазид.

Лонг

Этот препарат пролонгированного действия, при введении формируется депо, из которого постепенно высвобождается препарат, также содержит больше действующего вещества.

Например: обычный Кетанов содержит 10 мг кеторолака триметамина, а Кеталгин Лонг - 30 мг.

Экстра

Средство содержит больше дозировки действующего вещества, при отсутствии одного из веществ.

Например: Цитрамон Экстра содержит парацетамола 500 мг, кофеина 50 мг (без ацетилсалициловой кислоты).

Рапид

Форма лекарства, благодаря которой препарат быстро всасывается в ЖКТ.

Например: Вольтарен Таб, максимальная концентрация в крови через 2-4 часа, а Вольтарен Рапид - максимальная концентрация в крови через 20-30 мин.

XR

Пролонгированная форма лекарственных средств, отмечается постепенное высвобождение лекарственного средства из таблетки.

XR формы принимаются 1-2 раза в день, обычные 3 раза в день.

Ко-

Префикс Ко- означает дополнительно к основному антигипетензивному веществу добавляется мочегонный препарат.

Например: Пренеса (периндоприл) и Ко-Пренеса (периндоприл, индапамид).

Депо

Пролонгированная форма инъекционных лекарственных препаратов, при внутримышечном введении формируется депо из которого постепенно высвобождается действующее вещество. Обычно действует 28 дней.