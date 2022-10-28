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Формула дуже проста. Названий основний "друг" і "ворог" схуднення

Фото: Що потрібно знати під час схуднення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас мріє скинути зайву вагу і не знає, як це зробити. Насправді є формула схуднення, головне – дотримуватись її.

Про головного ворога та друга схуднення розповів експерт з харчування та тренер Віктор Мандзяк.

Як схуднути без проблем

За словами експерта, білок – це "еліксир схуднення".

Основний ворог схуднення – це голод, а основний друг – це ситість. Якщо людина сита - вона не з'їдатиме зайвого і навпаки.

Що робить білок:

  • він береже м'язи
  • витрачає багато енергії на своє перетравлення та засвоєння;
  • викликає відчуття ситості.

Пам'ятайте, що білок – це не м'ясо, як деякі люди вважають, білок – це макронутрієнт, якого багато в м'ясі, рибі, молочних продуктах, бобових та яйцях.

Як білок викликає ситість?

Після вживання людиною білок потрапляє у шлунок. Враховуючи, що м'ясо перед вживанням пройшло термічну обробку, воно десь на 30% складається з білка, решта практично вода, що швидко залишає шлунок, перетікаючи в кишечник, де і всмоктується.

А білок залишається надовго у шлунку, там він набухає, денатурується та частково гідролізується. Наповнений їжею шлунок сигналізує мозку про калорії, що є в ньому, так виходить ситість. Далі білок також потрапляє в кишечник, де остаточно розщеплюється до мономерів – амінокислот.

Коли в кишечнику з'являються амінокислоти, вивільняються гормони ситості – глюкозозалежний інсуліноподібний поліпептид, глюкагоноподібний поліпептид та холецистокінін. Вони всмоктуються в кров, дістаються мозку, знаходять там вентромедіальний гіпоталамус (центр ситості), який і активують.

Щобільше, холецистокінін пригнічує вироблення єдиного периферичного гормону голоду – греліну.

Ідеальна дієта має бути багатою білками. Тренер рекомендує вживати 1,5 г білка на кілограм ваги. Не забувайте, що білок є в багатьох продуктах: хліб, гречка, рис, кукурудза, вівсянка. Ці та багато інших продуктів включають протеїн, який теж потрібно враховувати.

Як ми раніше писали, Віктор Мандзяк розвінчав головний міф про газовану воду.

Читайте також, як тренер вщент зруйнував міфи про здоровий спосіб життя та правильне харчування.

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схуднення