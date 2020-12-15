ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

Утром 15 декабря в Киеве стартовала масштабная акция протеста под стенами Верховной рады Украины. Протестуют представители движения SaveФОП. Они потребовали отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы. В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.

Чуть позже протестующие под Верховной радой пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры. Участники протеста потом направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Они пообещали установить там палатки.

Но когда протестующие попытались это сделать между ними и полицией начались столкновения. Со сцены участники акции заявили, что не планируют покидать центр.

После этого в Киеве перекрыли движение на центральной улице из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП. На момент 14.00 был перекрыт Крещатик.

Также в пресс-службе столичной полиции сообщили, что правоохранители проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости.

"Полиции Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

В ходе протеста между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции хотели установить на Майдане палатки, но полиция пыталась их остановить.

После этого один из спикеров со сцены начал звать "скорую помощь" для пострадавших митингующих. Приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщили в полиции Киева, в ходе стычек пострадали 40 стражей правопорядка. Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.

Как мы сообщали ранее, во время протеста ФОПов в Киеве пострадали около 40 правоохранителей.